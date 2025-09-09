Юрий Антонов оставил поклонников без концертов из-за одной проблемы

Певец Юрий Антонов отменил масштабные юбилейные концерты, приуроченные к своему 80-летию, сообщает Mash. Причиной стало ухудшение физического состояния певца — проблемы со слухом и артериальным давлением ограничивают его возможности выступлений.

Артист может петь не более 45 минут за один концерт, при этом он не слышит звука и исполняет максимум 10 песен. Знаменитые хиты, включая «Анастасию», «Зеркало» и «20 лет спустя», не звучат в его исполнении уже восемь лет, поскольку команда не готова к репетициям и переучиванию материала.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Антонов принципиально отказывается от фонограммы, предпочитая работать только вживую. За последнее время певец перенес пять микроинсультов, это окончательно и сорвало планы на грандиозный юбилейный концерт. В настоящее время артист выступает преимущественно на частных мероприятиях. Его команда из девяти человек устанавливает стоимость выступления в 12 млн рублей, плюс дополнительный миллион на организационный райдер.

Ранее народный артист России опроверг информацию о своей госпитализации перед выступлением в Казани. Он заявил, что слухи о том, что его увезли на скорой помощи перед конкурсом «Новая волна», не соответствуют действительности.