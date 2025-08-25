Юрий Антонов ответил на слухи о госпитализации в Казани Юрий Антонов опроверг слухи о госпитализации в Казани

Народный артист России Юрий Антонов заявил РИА Новости, что слухи о его госпитализации перед выступлением в Казани не соответствуют действительности. Речь идет об информации в СМИ, согласно которой артиста якобы увезли на скорой перед выступлением на конкурсе «Новая волна».

Это все не соответствует действительности, — сказал музыкант.

До этого Антонов в разговоре с NEWS.ru опроверг сведения о приезде врачей к нему домой. При этом, признался артист, у него действительно есть недомогание: болит колено.

Ранее стало известно, что Юрий Антонов не смог присутствовать на премии «Триумф года» из-за очередного приступа болей в ногах. За него награду забрал его близкий друг Владимир Ильичев. Он же позднее объяснил, кому посвящена новая песня певца: как оказалось, в тексте музыкант передал теплое послание своей дочери.

Тем временем продюсер Сергей Дворцов заявлял, что Антонов является одним из самых высокооплачиваемых артистов России. С ним могут конкурировать только Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко).