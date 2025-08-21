Друг Антонова рассказал, кому посвящена новая песня певца Поэт Ильичев: Антонов обращался к своей дочери с помощью песни

Певец Юрий Антонов никогда не говорит о своих детях — сыне и дочери, заявил поэт Владимир Ильичев. По его словам, переданным KP.RU, артист пытался «достучаться» до своей дочери с помощью новой песни «Доченька».

Песня с таким посылом: мол, доченька любимая, ты далеко, но знай, папа всегда рядом. «Ты станешь старше и все поймешь...» Думаю, Юрий Михайлович через эту песню хочет достучаться до своей дочери, — сообщил Ильичев.

По данным издания, у Антонова было три жены. Сейчас они живут в Хорватии, США и Франции. При этом сам певец никогда не высказывался о своей личной жизни.

Ранее артист опроверг информацию о приезде врачей к нему домой. При этом, по его словам, у него болит колено.

Между тем продюсер Сергей Дворцов рассказывал, что Антонов является одним из самых высокооплачиваемых артистов России. С ним могут конкурировать только Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко), добавил он.