Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 17:34

Одна из стран НАТО создаст центр по обеспечению воздушной безопасности

Глава МО Франкен: к 1 января в Бельгии появится центр воздушной безопасности

Фото: Jose Antonio Moreno castellano/imageBROKER.com/Global Look Press

Бельгия намерена создать национальный центр по обеспечению безопасности воздушного пространства к 1 января 2026 года, заявил министр обороны Тео Франкен. Это связано с увеличением числа случаев появления неопознанных беспилотников вблизи военных объектов, передает Brussels Times.

Совет безопасности изучил последние инциденты с дронами. Принято четкое решение — к 1 января 2026 года начнет работать Национальный центр воздушной безопасности. Он обеспечит оптимальное наблюдение и защиту воздушного пространства Бельгии, — прокомментировал министр.

Франкен объявил о намерении срочно приобрести для Вооруженных сил Бельгии оборудование на сумму €50 тыс. (4,6 млн рублей) для противодействия дронам. В рамках закупки будут включены радиоэлектронные устройства, предназначенные для подавления сигналов БПЛА, а также гладкоствольные ружья, способные эффективно уничтожать дроны на коротких и сверхкоротких дистанциях.

В рамках второго этапа программы по борьбе с БПЛА планируется выделить €500 тыс. (46,7 млн рублей) на приобретение оборудования для обнаружения, отслеживания и идентификации дронов. Эти системы должны не только выявлять беспилотники, но и устанавливать личности их операторов.

Ранее Франкен объявил о возможном активировании четвертой статьи договора НАТО из-за активности неопознанных беспилотников. Бельгия может провести консультации с другими странами Альянса в ближайшее время. Франкен отметил, что в ближайшие дни будет решено, необходимо ли это.

Бельгия
БПЛА
объекты
безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охраннику Джоли поступило предложение перейти на сторону России
Путин дал поручение по стратегии развития спортивной медицины
Путин выступил за усиление защиты персональных данных россиян
Кладовщик с малолетства насиловал сестренку: девочка сдала педофила медикам
Во Франции отреагировали на сообщения о визовых ограничениях для россиян
Стало известно, что делали сотрудники ТЦК с охранником Анджелины Джоли
В Росгвардии раскрыли, что было обнаружено на территории «Азовстали»
«Приз хотели отдать американке»: Слуцкая о проигрыше на Олимпиаде-2002
Подорожает всё: что не так с лимитом наценок на товары в 15%
«Гарнизон давно списан»: военэксперт о переброске сил ВСУ под Красноармейск
В ОП РФ рассказали, какие регионы Украины хотят воссоединиться с Россией
Мигрант изнасиловал юную россиянку в такси
Белоруссия ответила Литве на скандальное предложение по границе
Путин раскрыл секрет успеха
«Наподобие Чернобыля»: раскрыта тактика Украины по диверсии на ЗАЭС
В НХЛ высказались об Овечкине после рекорда
Бесплатный букет от незнакомца обошелся школьнице в 180 тыс. рублей
Путин раскрыл, какой процент детей в России занимаются спортом
Глава чешского кабмина ушел в отставку
Диетолог опроверг популярный миф о чае с малиновым вареньем
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.