Одна из стран НАТО создаст центр по обеспечению воздушной безопасности Глава МО Франкен: к 1 января в Бельгии появится центр воздушной безопасности

Бельгия намерена создать национальный центр по обеспечению безопасности воздушного пространства к 1 января 2026 года, заявил министр обороны Тео Франкен. Это связано с увеличением числа случаев появления неопознанных беспилотников вблизи военных объектов, передает Brussels Times.

Совет безопасности изучил последние инциденты с дронами. Принято четкое решение — к 1 января 2026 года начнет работать Национальный центр воздушной безопасности. Он обеспечит оптимальное наблюдение и защиту воздушного пространства Бельгии, — прокомментировал министр.

Франкен объявил о намерении срочно приобрести для Вооруженных сил Бельгии оборудование на сумму €50 тыс. (4,6 млн рублей) для противодействия дронам. В рамках закупки будут включены радиоэлектронные устройства, предназначенные для подавления сигналов БПЛА, а также гладкоствольные ружья, способные эффективно уничтожать дроны на коротких и сверхкоротких дистанциях.

В рамках второго этапа программы по борьбе с БПЛА планируется выделить €500 тыс. (46,7 млн рублей) на приобретение оборудования для обнаружения, отслеживания и идентификации дронов. Эти системы должны не только выявлять беспилотники, но и устанавливать личности их операторов.

Ранее Франкен объявил о возможном активировании четвертой статьи договора НАТО из-за активности неопознанных беспилотников. Бельгия может провести консультации с другими странами Альянса в ближайшее время. Франкен отметил, что в ближайшие дни будет решено, необходимо ли это.