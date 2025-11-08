Стало известно, почему Николаева хоронят не на Новодевичьем кладбище Продюсер Дворцов: Николаева хоронят на Троекуровском по решению супруги

Телеведущего Юрия Николаева похоронят на Троекуровском кладбище, а не на Новодевичьем, из-за решения супруги покойного, заявил музыкальный продюсер Сергей Дворцов в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По его словам, на Троекуровском также похоронено множество коллег и друзей артиста.

Вы знаете, наверное, так супруга решила. По большому счету, на Троекуровском кладбище людей, наших мэтров, также очень много покоится: его друзей, коллег. Скорее всего, просто решили здесь — и все, — сказал Дворцов.

Николаев скончался на 77-м году жизни. Артист получил широкую известность как создатель и ведущий программ «Утренняя почта» и «Утренняя звезда», открывших путь многим российским исполнителям. В последние месяцы у него обострилось онкологическое заболевание, усугубленное хроническими болезнями дыхательных путей и многолетним курением.

Ранее режиссер Виктор Бурмистров заявил, что ушедшего из жизни Николаева невозможно полноценно заменить. По его словам, артист был уникальным самородком, который через программу «Утренняя почта» приходил в каждую семью как родной человек, заряжая зрителей энергией на весь день.