08 ноября 2025 в 13:59

Данько оценила идею похоронить Николаева на Троекуровском кладбище

Решение похоронить телеведущего Юрия Николаева на Троекуровском кладбище в Москве является правильным, заявила NEWS.ru его коллега, телеведущая Алла Данько. Она подчеркнула, что это «очень почетно», и добавила, что легенды российского телевидения должны быть похоронены в одном месте, чтобы было проще их навещать.

Они должны быть собраны в одном месте. Они этого достойны. Мы не должны бегать по всем кладбищам Москвы для того, чтобы найти одного, другого, третьего, когда хочется с ними повидаться, — сказала Данько.

Николаев скончался на 77-м году жизни. Артист получил широкую известность как создатель и ведущий программ «Утренняя почта» и «Утренняя звезда», открывшие путь многим российским исполнителям. В последние месяцы у него обострилось онкологическое заболевание, усугубленное хроническими болезнями дыхательных путей и многолетним курением.

Между тем режиссер Виктор Бурмистров заявил, что Николаева невозможно полноценно заменить. По его словам, артист был уникальным самородком, который через программу «Утренняя почта» приходил в каждую семью как родной человек, заряжая зрителей энергией на весь день.

телеведущие
Юрий Николаев
кладбища
похороны
