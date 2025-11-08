Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 11:59

Депутат ответил на слова Трампа о якобы нежелании России завершить СВО

Депутат Колесник: смена мнений лишила Трампа шансов на Нобелевскую премию мира

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley

Президент США Дональд Трамп лишился половины политического веса из-за частой смены мнений, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, слова лидера теперь практически ничего не значат. Парламентарий считает, что Трамп не получит Нобелевскую мира.

Трамп сначала говорил, что Украина не хочет завершать конфликт. Теперь говорит, что Россия якобы не хочет. Я знаю, что о нем говорят, в том числе, США — он все время был торговцем, раскачивал цены. Он постоянно меняет свое мнение, прислушиваться к его словам уже нет смысла. Завтра он скажет, что Украина мешает завершению боевых действий, — добавил Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что Трамп «меняет мнение как девушка». Колесник отметил, что в современном мире уважают тех политиков, кто отвечает за свои слова.

Он украл у себя половину политического веса из-за частой смены мнений. Меняет мнение как девушка. Его слова ничего не значат, его молчание уже ничего не значит. Как говорили в Одессе: дяденька, вчерашняя хохма сегодня уже не хохма. Трюк с прокаженным уже не проходит. Уважают политиков, отвечающих за свои слова. Трамп не получит Нобелевскую премию мира. Его слова весят полграмма, — подытожил Колесник.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что в урегулировании конфликта на Украине наблюдается определенный прогресс, хотя он остается непростым для разрешения. Американский дипломат отметил необходимость дальнейшей работы по выработке протоколов безопасности для Киева.

При этом Трамп выразил уверенность, что он способен урегулировать конфликт на Украине уже в ближайшее время. В частности, глава государства рассчитывает добиться этого за пару месяцев.

