08 ноября 2025 в 12:09

Удары по Украине сегодня, 8 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ ВС РФ Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы России сегодня ночью, 8 ноября, нанесли комбинированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 8 ноября

ВС РФ в ночь на 8 ноября нанесли удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры при помощи ракет и беспилотников в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

«Самая массовая атака на энергетику Украины была этой ночью. За ночь и утро 7–8 ноября зафиксировано 76 отдельных эпизодов ударов по Украине. Основная часть атак приходится на массовое использование дронов „Герань-2“, а также на прицельные удары ракетами „Искандер-М“ и „Кинжал“. Главными целями стали: энергетическая инфраструктура (ТЭЦ, газовые объекты), промышленные и химические предприятия, ж/д узлы и логистические площадки, склады и пункты дислокации ВСУ», — отметил он.

По данным военного блогера Олега Царева, в результате атаки поражены Змиевская ТЭС и установка комплексной подготовки газа в Харьковской области, Приднепровская ТЭС в Днепропетровской области, Кременчугская ГЭС в Кировоградской области.

«Гиперзвуковые „Кинжалы“ атаковали цели в Киеве. Предположительно, атакована Трипольская ТЭС — начались перебои с электричеством. Были прилеты по аэродрому ВСУ в Василькове и аэродрому Антонов в Гостомеле. В Сумской и Черниговской областях „Герани“ били по местным ТЭЦ», — сообщил он в авторском Telegram-канале.

Также, по данным Царева, в Павлограде Днепропетровской области «Герани» поразили транспортную и энергетическую инфраструктуру, в Николаеве атакованы ТЭЦ и Черноморский судостроительный завод.

В Одесской области поражены объекты энергетики, в Павлограде уничтожена электрическая подстанция «Павлоградуголь», сообщает Telegram-канал WarGonzo. Украинская компания «Укрэнерго» ввела ограничения на энергопотребление в ряде регионов.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

