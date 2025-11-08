Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 14:30

Трое мужчин два дня насиловали семиклассницу

NDTV: в Индии трое мужчин два дня насиловали 13-летнюю девочку в отеле

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Индии трое мужчин заманили 13-летнюю школьницу в отель и двое суток насиловали ее, сообщает телеканал NDTV. Полиция задержала двоих злоумышленников, третий разыскивается.

Как сообщается, школьница познакомилась с будущим насильником через соцсети и согласилась встретиться с ним. Во время встречи мужчина пригласил девочку прокатиться на его машине вместе с двумя друзьями и отвез ее в отель, где преступники избили и изнасиловали ее. При этом они отобрали у жертвы смартфон.

Через два дня девочку высадили около дома, а затем пригрозили распространить в интернете видео с изнасилованием. Родители спросили у пострадавшей, где она была, и она заплакала, рассказав о случившемся. После этого мать девочки обратилась в полицию, сообщив о избиении и угрозах.

Ранее в Уфе задержали 19-летнего москвича по подозрению в интимных отношениях с семиклассницей. Инцидент произошел в квартире, которую арендовал молодой человек. Заявление в полицию написала мать девочки. Школьнице на тот момент было 13 лет.

Индия
насильники
девочки
угрозы
