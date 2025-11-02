Москвич изнасиловал школьницу и отправился за решетку В Уфе 19-летнего москвича задержали за изнасилование семиклассницы

В Уфе задержали 19-летнего москвича по подозрению в интимных отношениях с семиклассницей, сообщил Telegram-канал Mash Batash. По данным источника, инцидент произошел в квартире, которую молодой человек арендовал в Октябрьском районе города.

Заявление в полицию написала мать девочки, которой на момент преступления было 13 лет. Следствие возбудило уголовное дело по статье 134 УК РФ. Обвиняемый ожидает меры пресечения.

Ранее в Волгоградской области 72-летнего мужчину приговорили к 16 годам колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних девочек. Преступления в поселке Себрово происходили несколько лет. Родители пострадавших неоднократно обращались в полицию, однако их жалобы оставались без ответа.

