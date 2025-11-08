Визит президента США Дональда Трампа в Крым помог бы ему лучше разобраться в причине конфликта на Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Он добавил, что на полуострове «есть что посмотреть».

В Крыму есть что посмотреть. Нам интересны люди, которые реально хотят понять причины кризиса. Пожалуй, Трампа мы ждем. Думаю, этот визит помог бы ему разобраться в причинах конфликта, понять крымчан, в 2014 году сделавших выбор в пользу России, — сказал Константинов.

Ранее Константинов обратился к актрисе Анджелине Джоли после ее визита в Херсон и пригласил ее посетить «Аллею ангелов» в ДНР. Он отметил, что в этом случае она бы проявила «реальное милосердие».

До этого Константинов заявил, что угрозы вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса в адрес России на деле являются лишь политическими маневрами. По его словам, Москве не стоит реагировать на «каждый чих».

Также Константинов заявлял, что новые регионы России никогда не принадлежали Украине по праву, поэтому она не вернет их. Он назвал Украину «несостоявшимся государством», утратившим легитимность.