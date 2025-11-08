Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 12:08

Власти Крыма пригласили Трампа в гости

Константинов: визит Трампа в Крым поможет ему понять конфликт

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Визит президента США Дональда Трампа в Крым помог бы ему лучше разобраться в причине конфликта на Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Он добавил, что на полуострове «есть что посмотреть».

В Крыму есть что посмотреть. Нам интересны люди, которые реально хотят понять причины кризиса. Пожалуй, Трампа мы ждем. Думаю, этот визит помог бы ему разобраться в причинах конфликта, понять крымчан, в 2014 году сделавших выбор в пользу России, — сказал Константинов.

Ранее Константинов обратился к актрисе Анджелине Джоли после ее визита в Херсон и пригласил ее посетить «Аллею ангелов» в ДНР. Он отметил, что в этом случае она бы проявила «реальное милосердие».

До этого Константинов заявил, что угрозы вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса в адрес России на деле являются лишь политическими маневрами. По его словам, Москве не стоит реагировать на «каждый чих».

Также Константинов заявлял, что новые регионы России никогда не принадлежали Украине по праву, поэтому она не вернет их. Он назвал Украину «несостоявшимся государством», утратившим легитимность.

Крым
Владимир Константинов
Дональд Трамп
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский форвард сломал зуб лучшему бомбардиру НХЛ
Удар дрона по людям, обстрел ТЭЦ: как ВСУ атакуют РФ 8 ноября
В ВСУ признали рекордное число дезертиров
Мощный пожар на складе парфюмерии обернулся множественными жертвами
«Самородок»: Бурмистров рассказал, можно ли заменить Николаева
Россиянин вышел из стрип-клуба и умер
Опубликовано видео со вдовой Николаева у гроба
«Начинаю болеть»: в Сети всплыли личные письма Анджелины Джоли
«Запускал в космос»: Давыдов рассказал о влиянии Николаева на телевидение
Юрий Антонов приехал на прощание с Николаевым
Погода в Москве в воскресенье, 9 ноября: ждать ли ливней и сильного ветра
Путин утвердил перестановки в Совбезе и назначил нового заместителя Шойгу
«Разносторонний человек»: Бурмистров рассказал, каким он запомнил Николаева
Боярский раскрыл, почему завершает карьеру
«Пришел поддатый»: режиссер рассказал, как «зверь» едва не уволил Николаева
«Пример для многих»: в РУСАДА восхитились поступком Валиевой
«Говорили на разных языках»: жена известного певца едва не развелась с ним
«Булочка заставила»: Ида Галич расплакалась из-за дочери
Тимати показал, как учит сына задерживать дыхание
Полиция Гоа усилила патрули из-за неприятных инцидентов с туристами
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.