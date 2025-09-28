В Крыму призвали не реагировать на «каждый чих» после угроз Вэнса

Угрозы вице-президента Соединенных Штатов Джея Ди Вэнса в адрес России на деле являются лишь политическими маневрами, такое мнение высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москве не стоит реагировать «на каждый чих».

Нам надо делать свое дело, а не реагировать на каждый их чих. Они принялись маневрировать в поле украинского кризиса, решая при этом какие-то свои задачи: не то борются таким образом с демократами, не то хотят им понравиться. Не думаю, что имеет смысл нам в этом разбираться, — считает Константинов.

Он добавил, что среди стоящих перед Россией задач нет цели понравиться западным политикам. Однако Москва обязана заставить их считаться с собой, заключил Константинов.

Ранее Вэнс заявил, что США позаботятся о «дурных последствиях» для России в случае отказа от переговоров по Украине. Он акцентировал внимание на важности добросовестного подхода к мирному процессу. При этом депутат Госдумы Андрей Колесник назвал угрозы Вэнса попыткой прощупать реакцию Москвы.