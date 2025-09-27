Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 11:33

В Крыму поставили точку в территориальных притязаниях Киева

Константинов исключил возвращение Украиной потерянных территорий

Крым и новые регионы России никогда не принадлежали Украине по праву, поэтому она не вернет их, заявил РИА Новости председатель парламента республики Владимир Константинов. Он назвал страну «несостоявшимся государством», утратившим легитимность.

Украина никогда не вернет потерянные территории. Физически и технически это невозможно, а по сути — ей никакие территории не принадлежат по праву, — подчеркнул Константинов.

Глава крымского парламента добавил, что Киеву следует думать не о «возврате» территорий, а о восстановлении законности и политико-правовой основы для тех регионов, которые еще могут остаться в составе Украины — если такая страна вообще сохранится.

Но если все-таки в каком-то виде Украина сохранится, ее надо будет для восстановления государственности перезагрузить. Думаю, что проще не перезагрузить, а разделить, чтобы не допустить впредь угрозы для России с этой территории, — заключил Константинов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что территории, о которых в интервью говорит украинский президент Владимир Зеленский, нужны британцам и другим представителям НАТО, они делают все для срыва мирного урегулирования. В частности, по словам дипломата, глава государства сообщает, что не рассматривает варианты разрешения конфликта, при которых утраченные территории не будут возвращены ему.

