Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 07:49

Россиянам объяснили, как определить фальшивые коммунальные квитанции

Народный фронт назвал цвет бумаги одним из признаков фальшивой квитанции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отличить фальшивую квитанцию на оплату коммунальных услуг от настоящей можно по цвету бумаги, рассказали специалисты платформы Народного фронта «Мошеловка». Кроме того, выявить подделку можно по источнику ее отправления. Так, на ней должен быть указан адрес электронной почты, передает ТАСС.

При отсутствии личного кабинета, чтобы избежать обмана, необходимо придерживаться нескольких простых правил: зафиксировать источник получения квитанций (адрес электронной почты, с которого они должны поступать, консьерж и т. д.), обращать внимание на цвет бумаги, — говорится в сообщении.

Помимо этого, важно сверять данные о проживающих и показания счетчиков в квитанции с реальными сведениями. При этом самой надежной защитой является получение счетов через личный кабинет.

Ранее мошенники начали обманывать россиян от лица сотрудников налоговой инспекции. Они стали звонить в мессенджерах и сообщать о якобы негативной налоговой истории из-за неучтенного дохода. Жертве предлагают подойти в территориальную инспекцию, а для записи на прием нужно сообщить код из СМС.

мошенники
коммунальные услуги
квитанции
подделки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России раскрыли, во сколько обошелся ЕС «газовый крестовый поход»
Полиция нашла 96 килограммов черной икры у жителя Хабаровского края
«Самые низкие цены»: спецпредставитель Путина похвалил Венгрию
Российский форвард ворвался в тройку лучших бомбардиров НХЛ
Работавшего на Украину «черного пиарщика» ликвидировали под Харьковом
Россиянам раскрыли способ получения в старости 50 тысяч рублей
Готовим деликатес дома за сутки: соленая красная рыба с медом
«Граница становится четкой»: в Германии заявили о расколе из-за России
Штурмовики ВСУ попали в ловушку ВС России
Омлет как в детстве: тот самый рецепт из садика у вас на кухне
Популярные игры «три в ряд» заподозрили в выманивании денег
Мошенники начали обманывать россиян с виртуальными кредитками
Нужно ли добавлять сахар в квашеную капусту? Мнение экспертов, опыт хозяек
«Соответствует апрелю»: Вильфанд рассказал о погодных сюрпризах в Москве
«Кинжалы» обрушились на Украину и устроили самую мощную атаку за время СВО
Бегство Зеленского и огневой котел для ВСУ: новости СВО на утро 8 ноября
«Просто не хотят»: Трамп высказался о России по теме украинского конфликта
«Безумные домыслы»: посольство РФ вступилось за оперного певца Абдразакова
Генерал оценил готовность полигона на Новой Земле к ядерным испытаниям
Россиянам объяснили, как определить фальшивые коммунальные квитанции
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.