Россиянам объяснили, как определить фальшивые коммунальные квитанции

Отличить фальшивую квитанцию на оплату коммунальных услуг от настоящей можно по цвету бумаги, рассказали специалисты платформы Народного фронта «Мошеловка». Кроме того, выявить подделку можно по источнику ее отправления. Так, на ней должен быть указан адрес электронной почты, передает ТАСС.

При отсутствии личного кабинета, чтобы избежать обмана, необходимо придерживаться нескольких простых правил: зафиксировать источник получения квитанций (адрес электронной почты, с которого они должны поступать, консьерж и т. д.), обращать внимание на цвет бумаги, — говорится в сообщении.

Помимо этого, важно сверять данные о проживающих и показания счетчиков в квитанции с реальными сведениями. При этом самой надежной защитой является получение счетов через личный кабинет.

Ранее мошенники начали обманывать россиян от лица сотрудников налоговой инспекции. Они стали звонить в мессенджерах и сообщать о якобы негативной налоговой истории из-за неучтенного дохода. Жертве предлагают подойти в территориальную инспекцию, а для записи на прием нужно сообщить код из СМС.