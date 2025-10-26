Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 10:09

Выживший Пичугин объяснил смертельный дрейф в Охотском море

Пичугин объяснил выход в Охотском море мечтой племянника

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Выживший год назад в Охотском море Михаил Пичугин рассказал РЕН ТВ, что путешествие затевалось ради его племянника. На протяжении 67 дней он дрейфовал на лодке-катамаране «Байкат 470» вместе с братом Сергеем и его сыном-подростком Ильей. Пичугин оказался единственным выжившим.

По версии следствия, семья отправилась в путешествие, чтобы исполнить мечту Ильи — увидеть китов. Пичугин вместе с родственниками планировали на надувной лодке пройти от Сахалина до Шантарских островов и обратно.

Моя вина. Моя лодка. Я капитан был, все надо было предусмотреть, чтобы такого не получилось. Мне с этим всю жизнь жить, — заявил Пичугин.

В августе 2024 года Пичугин вместе с братом и племянником вышел на лодке в море, зная о ее неисправности. Они выбрали опасный маршрут длиной более 100 км, во время которого у судна отказал двигатель. Лодка начала дрейфовать, что в итоге привело к гибели людей от переохлаждения. Сначала умер подросток, а через несколько недель его отец. Против Пичугина возбудили уголовное дело.

