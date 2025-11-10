Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 11:39

Считавшаяся погибшей россиянка из Суджи нашлась живой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Суджи, которую считали погибшей после удара FPV-дрона ВСУ по автомобилю, выжила, сообщает RT. Инцидент произошел в первые дни вторжения украинских войск в Курскую область в августе 2024 года.

По данным издания, беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, в котором находились россиянка, ее муж и дети-инвалиды. Тогда сообщалось, что никто из пассажиров выжить не смог. Однако спустя время женщина обнаружила упоминание о трагедии в книге военного из 810-й бригады морской пехоты Александра Бутакова с позывным Егерь — «Суджа: туда и обратно». Прочитав описание эпизода, россиянка узнала себя и заявила, что смогла выжить.

Я сначала орала от жуткой боли, а потом, когда боль отступила, увидела, что ребенок, девочка семи лет, начала двигаться на заднем сиденье. О том, что я с ног до головы вся побита осколками и обожжена, не знала. Мне нужно было срочно спасать дочь, — отметила женщина.

Ее мужа спасти не удалось. Россиянка смогла выбраться и вытащить из автомобиля дочь через боковое окно. Ребенок также получил много осколочных ранений. Они проходили лечение в Москве.

Ранее сотрудник военно-следственных органов СК РФ Александр Глухарев сообщил, что свыше 70 человек добровольно продолжают проживать в Судже. По его словам, этим людям, в основном пожилого возраста, оказывается постоянная гуманитарная и социальная поддержка.

Суджа
Курская область
атаки ВСУ
выжившие
