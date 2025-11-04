В СКР назвали количество оставшихся жить в Судже человек СКР: в Судже остались проживать свыше 70 человек

Свыше 70 человек добровольно продолжают проживать в Судже Курской области, сообщил сотрудник военно-следственных органов СК РФ Александр Глухарев в комментарии РИА Новости. По его словам, этим людям, в основном пожилого возраста, оказывается постоянная гуманитарная и социальная поддержка.

В настоящее время в Судже находятся более 70 человек. Большинство из них — это люди уже пожилого возраста. <…> Всяческими путями их пытаются оттуда вывезти в более безопасный район. Но они не позволяют этого сделать, они остаются на месте, — говорится в сообщении.

Ранее Глухарев сообщил, что с приграничных территорий Курской области были эвакуированы и переданы родным тела свыше 300 мирных жителей Суджи. По его словам, все эти люди погибли в результате действий украинских военных.

Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали объект энергетической инфраструктуры в Рыльске. В результате удара по подстанции произошло аварийное отключение электричества, оставившее без энергоснабжения свыше 16 тыс. потребителей в различных районах региона.