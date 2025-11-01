Дело едва выжившего в море Пичугина могут передать в суд Бурятии Мать выжившего в море Пичугина настояла на передаче его дела в суд Бурятии

Уголовное дело в отношении Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море, может быть передано для рассмотрения в Бурятию, сообщает РИА Новости. Сейчас материалы дела направлены в Хабаровский краевой суд для решения вопроса о дальнейшей его передаче в высшие инстанции.

Правоохранители обвиняют 46-летнего Пичугина по двум статьям: «использование заведомо подложного документа» и «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Ходатайство об изменении территориальной подсудности поступило от потерпевшей — матери Михаила Пичугина и его погибшего брата. Она просит о рассмотрении дела по месту их жительства в Бурятии, поскольку не имеет возможности лично присутствовать на процессе в Николаевске-на-Амуре.

Трагедия произошла 9 августа 2024 года, когда двое братьев и 15-летний сын одного из них вышли в море на катамаране и пропали. Судно обнаружили лишь 14 октября у берегов Камчатки с телами погибших и выжившим Пичугиным. Позже ему было предъявлено обвинение в том, что он не очистил охлаждающую систему от отложений солей, впоследствии это привело к поломке мотора катамарана.

Ранее Пичугин рассказал журналистам, что путешествие затевалось ради его племянника. Семья отправилась в море, чтобы исполнить мечту Ильи — увидеть китов. Пичугин вместе с родственниками планировал на надувной лодке пройти от Сахалина до Шантарских островов и обратно.