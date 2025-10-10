Уникальные кадры незадолго до трагедии в Охотском море появились в Сети Опубликованы кадры с телефона Пичугина до трагедии в Охотском море в 2024 году

Telegram-канал «112» опубликовал кадры, снятые на телефон Михаила Пичугина незадолго до трагедии в Охотском море. На них показаны плывущие на моторных лодках люди и прибрежные виды островов.

Как пишут авторы, в августе 2024 года Пичугин вместе с братом и 16-летним племянником вышел на лодке в море, зная о ее неисправности. Они выбрали опасный маршрут длиной более 100 км, во время которого у судна отказал двигатель.

Лодка начала дрейфовать, что в итоге привело к гибели людей от переохлаждения. Сначала умер подросток, а через несколько недель — его отец. Спустя месяцы дрейфа лодку с выжившим Пичугиным и телами погибших обнаружило другое судно. Следствие собрало все необходимые доказательства, и уголовное дело было направлено в суд для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что Михаил Пичугин подделал документы при регистрации лодки, на которой вместе с родственниками отправился в плавание по Охотскому морю. Маршрут планировался от сахалинского села Москальво до мыса Перовского, бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно.