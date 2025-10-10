Выживший в Охотском море Пичугин совершил подлог при регистрации лодки

Михаил Пичугин подделал документы при регистрации лодки, на которой вместе с родственниками отправился в плавание по Охотскому морю, сообщили ТАСС в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Судно более двух месяцев дрейфовало с поломанным мотором, в результате чего погибли два человека.

Установлено, что при регистрации судна мужчина использовал подложный документ с недостоверными сведениями о технических характеристиках мотора, вписав их в договор купли-продажи, и неправомерно заменил на корпусе мотора информационные таблички, продублировав на них представленные в орган контроля данные, — сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, в августе прошлого года Михаил Пичугин предпринял попытку отправиться в Охотское море на резиновой лодке Baikat 470. Маршрут планировался от сахалинского села Москальво до мыса Перовского, бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно. В плавание он отправился вместе с братом и несовершеннолетним племянником.

Пичугин проигнорировал ограничение по удалению от берега для такого типа лодок (не более 3 км) и проложил маршрут через запрещенные зоны. Не обеспечил надлежащее техническое состояние лодки. Как сообщили в СК России, система охлаждения двигателя была неисправна и Пичугин знал об этом, но не устранил поломку.

На обратном пути, примерно в 19 км от берега, мотор вышел из строя. В результате лодка с тремя людьми на борту дрейфовала более двух месяцев. На судне отсутствовали средства спутниковой и радиосвязи. Брат и племянник Пичугина погибли от переохлаждения и истощения.

В октябре дрейфующую лодку обнаружили в 25 км от побережья Камчатки. Рыболовецкое судно спасло выжившего Пичугина и доставило его в Магадан, где он был госпитализирован.

