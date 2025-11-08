Вильфанд раскрыл, где в России будет аномально теплая погода в выходные

Вильфанд раскрыл, где в России будет аномально теплая погода в выходные Вильфанд: в Центральной России будет аномально теплая погода

Температура в европейской части РФ в эти выходные, 8 и 9 ноября, будет очень высокая, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, это нехарактерная погода для конца первой декады месяца.

Будет очень теплая погода, воздушные массы с юга перемещаются, поэтому снега нигде не будет. В Москве температура будет экстремально высокая, на 6–8 градусов выше нормы. Поэтому это будет действительно удовольствие. Удовольствие и солнце, и теплая погода, и ветра не будет, — сказал эксперт.

Тем временем выяснилось, что предстоящий зимний сезон в России может характеризоваться аномально низкими температурами по сравнению с предыдущими годами. В январе и феврале 2026 года следует ожидать значительного похолодания, хотя общий температурный фон сохранится в пределах средних многолетних значений, подчеркнул Вильфанд.

Ранее сообщалось, что на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Ожидаются сильный снегопад, метель и гололедица, а температура опустится на 2–5 градусов ниже климатической нормы