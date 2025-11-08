Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 07:32

Вильфанд раскрыл, где в России будет аномально теплая погода в выходные

Вильфанд: в Центральной России будет аномально теплая погода

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Температура в европейской части РФ в эти выходные, 8 и 9 ноября, будет очень высокая, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, это нехарактерная погода для конца первой декады месяца.

Будет очень теплая погода, воздушные массы с юга перемещаются, поэтому снега нигде не будет. В Москве температура будет экстремально высокая, на 6–8 градусов выше нормы. Поэтому это будет действительно удовольствие. Удовольствие и солнце, и теплая погода, и ветра не будет, — сказал эксперт.

Тем временем выяснилось, что предстоящий зимний сезон в России может характеризоваться аномально низкими температурами по сравнению с предыдущими годами. В январе и феврале 2026 года следует ожидать значительного похолодания, хотя общий температурный фон сохранится в пределах средних многолетних значений, подчеркнул Вильфанд.

Ранее сообщалось, что на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Ожидаются сильный снегопад, метель и гололедица, а температура опустится на 2–5 градусов ниже климатической нормы

Роман Вильфанд
погода
Россия
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России раскрыли, во сколько обошелся ЕС «газовый крестовый поход»
Россиянин «нашел» в лесу 93 килограмма черной икры и попался полиции
«Самые низкие цены»: спецпредставитель Путина похвалил Венгрию
Российский форвард ворвался в тройку лучших бомбардиров НХЛ
Работавшего на Украину «черного пиарщика» ликвидировали под Харьковом
Россиянам раскрыли способ получения в старости 50 тысяч рублей
Готовим деликатес дома за сутки: соленая красная рыба с медом
«Граница становится четкой»: в Германии заявили о расколе из-за России
Штурмовики ВСУ попали в ловушку ВС России
Омлет как в детстве: тот самый рецепт из садика у вас на кухне
Популярные игры «три в ряд» заподозрили в выманивании денег
Мошенники начали обманывать россиян с виртуальными кредитками
Нужно ли добавлять сахар в квашеную капусту? Мнение экспертов, опыт хозяек
«Соответствует апрелю»: Вильфанд рассказал о погодных сюрпризах в Москве
«Кинжалы» обрушились на Украину и устроили самую мощную атаку за время СВО
Бегство Зеленского и огневой котел для ВСУ: новости СВО на утро 8 ноября
«Просто не хотят»: Трамп высказался о России по теме украинского конфликта
«Безумные домыслы»: посольство РФ вступилось за оперного певца Абдразакова
Генерал оценил готовность полигона на Новой Земле к ядерным испытаниям
Россиянам объяснили, как определить фальшивые коммунальные квитанции
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.