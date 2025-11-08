Продажи электроники и одежды в России резко упали Продажи электроники и одежды в России упали на 15-17% в октябре

Объем приобретений электронных устройств и предметов гардероба в России в октябре 2025 года сократился на 15-17% перед началом распродажных мероприятий, сообщила пресс-служба «Платформы ОФД» ТАСС. Аналитики компании отметили, что потребители стали откладывать покупки в ожидании специальных акций «холостяка» и «черной пятницы», тогда как общий годовой спад составил 8%.

Ранее директор агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил о сокращении продаж новых автомобилей марки Kia в России на 50%. Эксперт уточнил, что за первые три квартала текущего года в стране было зарегистрировано 6315 транспортных средств данной марки.

Кроме того, стало известно, что в сентябре и октябре текущего года объемы продаж основных продовольственных товаров в натуральном выражении сократились в среднем на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наибольшее снижение продемонстрировали такие категории, как молочная продукция, крупы и мясные изделия.