08 ноября 2025 в 09:53

Продажи электроники и одежды в России резко упали

Продажи электроники и одежды в России упали на 15-17% в октябре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Объем приобретений электронных устройств и предметов гардероба в России в октябре 2025 года сократился на 15-17% перед началом распродажных мероприятий, сообщила пресс-служба «Платформы ОФД» ТАСС. Аналитики компании отметили, что потребители стали откладывать покупки в ожидании специальных акций «холостяка» и «черной пятницы», тогда как общий годовой спад составил 8%.

Россияне приготовились к распродажам «холостяка» и «черной пятницы». Число покупок электроники и одежды упало в октябре на 15-17%, в то время как в целом по году падало на 8%, — говорится в публикации.

Ранее директор агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил о сокращении продаж новых автомобилей марки Kia в России на 50%. Эксперт уточнил, что за первые три квартала текущего года в стране было зарегистрировано 6315 транспортных средств данной марки.

Кроме того, стало известно, что в сентябре и октябре текущего года объемы продаж основных продовольственных товаров в натуральном выражении сократились в среднем на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наибольшее снижение продемонстрировали такие категории, как молочная продукция, крупы и мясные изделия.

