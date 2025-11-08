Морозы до −40 с метелями и снегопадами: погода в РФ 10–16 ноября

Морозы до −40 с метелями и снегопадами: погода в РФ 10–16 ноября

В европейской части России приближается зима, а с ней начинаются метели и гололед. А на юге тем временем кое-где столбики термометров еще показывают +20 градусов. За Уралом уже почти везде морозы и снегопады. В некоторых регионах температура опускается до −40 градусов. Подробнее о погоде в РФ с 10 по 16 ноября NEWS.ru рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

Где в средней полосе ждать снега

В Москве и Подмосковье в течение недели ожидается понижение температуры. По ночам здесь будет +2–5 градусов, а днем — в пределах +3–7 градусов. Временами прогнозируются дожди, наиболее значимые пройдут в среду, 12 ноября.

В Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Липецкой, Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областях по ночам будет держаться положительная температура — +1–6 градусов, днем — +5–10 градусов. В начале недели без осадков, в середине местами пройдут дожди.

На севере Центрального федерального округа местами ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя, но в Костромской и Ярославской областях — с мокрым снегом. Преобладающая температура здесь, а также в Смоленской, Тверской, Ивановской и Владимирской областях не превысит +3 градусов по ночам, местами возможны заморозки до −3 градусов. Днем столбики термометров будут показывать +2–7 градусов.

В каких регионах обещают сильный снег с метелью

На северо-западе европейской России в течение следующей недели временами ожидаются небольшие и умеренные дожди с мокрым снегом. В Санкт-Петербурге, а также в Карелии, Ленинградской, Новгородской, Калининградской, Псковской, Вологодской, Архангельской и Мурманской областях по ночам преобладающая температура будет в диапазоне от −3 до +3 градусов, днем — от −1 до +4 градусов. На Кольском полуострове 10 ноября прогнозируется снег и мокрый снег с порывами ветра до 18–23 метров в секунду. На востоке Архангельской области в понедельник ожидается сильный снег, гололед и ветер до 15–18 метров в секунду.

В Ненецком автономном округе и Республике Коми в ночное время температура будет опускаться до −9 градусов, в дневные часы она будет держаться около −2–7 градусов. На протяжении недели здесь будут снегопады, в понедельник прогнозируется сильный снег, метель и ветер до 15–21 метра в секунду.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Где будет держаться почти летняя погода

В Приволжском федеральном округе вся неделя будет дождливой, в северных регионах будет идти снег или мокрый снег, утром возможны туманы. В Удмуртии, Марий-Эл, Чувашии, Пермском крае, а также в Кировской и Нижегородской областях по ночам от 0 до −5 градусов, в дневные часы — от −3 до +2 градусов.

В Мордовии, Татарстане, Башкортостане, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях в ночное время столбики термометров будут показывать +2–7 градусов, днем — +5–10 градусов. К концу недели здесь похолодает до +2–7 градусов днем, а по ночам температура приблизится к нулевой отметке.

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях преимущественно без осадков, по ночам — +3–8 градусов, днем — +10–15 градусов.

В Краснодарском крае, Адыгее, Ставрополье и республиках Северного Кавказа неделя пройдет без существенных осадков, в дневное время воздух прогреется до +15–20 градусов, по ночам температура будет держаться в районе +5–10 градусов.

В каких субъектах стоит ждать гололедицу и сильные ветра

На Урале на следующей неделе временами будет идти снег, на юге округа — с дождями и гололедными явлениями. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ожидается холодная погода: −19–24 градусов ночью, −15–20 градусов днем.

В Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях по ночам столбики термометров будут показывать −3–8 градусов, днем немного теплее — от 0 до −5 градусов.

На севере Красноярского края по ночам ожидается −21–26 градусов, в конце недели до −28 градусов, днем −15–20 градусов. Здесь на протяжении всего периода ожидаются снегопады.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае, Республике Алтай, Хакасии, Тыве, в центре и на юге Красноярского края по ночам −5–10 градусов, днем до −5 градусов. В начале недели в горах Кузнецкого Алатау (Хакасия) пройдет сильный снег, порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду. На Алтае ожидается дождь и мокрый снег с ветром до 28 метров в секунду, а также метель и сильная гололедица.

В Иркутской области, Бурятии и Забайкалье по ночам температура будет опускаться до −15 градусов, в дневное время немного теплее — минус 2–7 градусов. В начале недели временами будет идти снег.

Где будет холоднее всего

В Якутии преобладающая ночная температура на следующей неделе установится в районе −27–32 градусов, днем она будет держаться в диапазоне −22–27 градусов. Местами на востоке и северо-востоке республики подморозит до −37–40 градусов.

На Чукотке по сравнению с предыдущей неделей немного потеплеет. По ночам там ожидается −17–22 градуса, днем −13–18 градусов. Местами в регионе пройдет снег, наиболее интенсивный в понедельник.

В Магаданской области, на севере Камчатки и Хабаровского края ожидаются снегопады и ночные морозы: ночью температура будет держаться в диапазоне −15–20 градусов, днем −8–13 градусов. На юге Камчатки в дневные часы будет относительно тепло: +1–4 градуса, ночью — до −4 градусов. Местами там будет идти мокрый снег и дожди.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Амурской и Еврейской автономной областях, а также на юге Хабаровского края преобладающая ночная температура будет находиться в пределах −11–16 градусов, дневная — минус 1–6 градусов. Местами будет идти снег.

В Приморье и на Сахалине по ночам −2–8 градусов, днем от 0 до +5 градусов. В начале недели пройдут дожди со снегом, к середине периода осадки прекратятся.

Читайте также:

Мокрый снег и потепление до 0? Погода в Москве в новогоднюю ночь: что ждать

Неистовый ураган и холод до −10? Погода в Москве в конце ноября: чего ждать

Что не так с прогнозами погоды, можно ли им верить

Рекорды температур: почему погодных аномалий стало больше и чем это грозит

Будущее наше тепло: Москве предсказали резкое изменение климата