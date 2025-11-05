В Подмосковье зафиксированы минусовые температуры

В ночь на 5 ноября в Московской области были зафиксированы заморозки, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Температура опустилась до минус 0,6 градуса.

Минувшей ночью, благодаря антициклональному влиянию и радиационному выхолаживанию в Подмосковье зафиксированы заморозки: Ново-Иерусалим — минус 0,3, Подмосковная — минус 0,3, Михайловское — минус 0,6, — рассказал Тишковец.

Тем временем в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Жители северных районов Москвы сообщают, что из-за плотной серой пелены не видно соседние дома, если расстояние до них превышает 70 метров. МЧС сообщило об ухудшении видимости до 200–700 метров. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее стало известно, что жители Москвы и Подмосковья, вероятно, не смогут наблюдать «бобровое суперлуние» в ночь с 5 на 6 ноября по причине облачной погоды. В это время в столице ожидается облачность без осадков, а в области кое-где возможен небольшой дождь.