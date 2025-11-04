Москвичи могут остаться без «бобрового суперлуния» Гидрометцентр: жители Москвы могут не увидеть «бобровое суперлуние» из-за погоды

Жители Москвы и Подмосковья, вероятно, не смогут наблюдать «бобровое суперлуние» в ночь с 5 на 6 ноября по причине облачной погоды, заявили ТАСС в Гидрометцентре России. В это время в столице ожидается облачность без осадков, а в области кое-где возможен небольшой дождь.

В ночь на четверг, 6 ноября, в Москве ожидается облачность, без осадков, а по области — местами с небольшим дождем, — сказали в Гидрометцентре.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 ноября жители России смогут наблюдать одно из самых эффектных астрономических явлений — «суперлуние охотника». Луна достигнет максимального сближения с Землей в 16:20 по московскому времени. Расстояние между ними составит 356,9 тыс. километров, благодаря чему лунный диск будет выглядеть на 7–8% больше обычного. Астрономы рекомендуют для наблюдений выбирать открытые площадки.

До этого летчик-космонавт Олег Кононенко говорил, что строительство атомной электростанции на Луне станет важным этапом для начала промышленного освоения спутника Земли. По его словам, космонавтика и атомная промышленность представляют собой два ключевых направления, которые определяют мировой технологический прогресс.