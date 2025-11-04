Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 17:10

Москвичи могут остаться без «бобрового суперлуния»

Гидрометцентр: жители Москвы могут не увидеть «бобровое суперлуние» из-за погоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы и Подмосковья, вероятно, не смогут наблюдать «бобровое суперлуние» в ночь с 5 на 6 ноября по причине облачной погоды, заявили ТАСС в Гидрометцентре России. В это время в столице ожидается облачность без осадков, а в области кое-где возможен небольшой дождь.

В ночь на четверг, 6 ноября, в Москве ожидается облачность, без осадков, а по области — местами с небольшим дождем, — сказали в Гидрометцентре.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 ноября жители России смогут наблюдать одно из самых эффектных астрономических явлений — «суперлуние охотника». Луна достигнет максимального сближения с Землей в 16:20 по московскому времени. Расстояние между ними составит 356,9 тыс. километров, благодаря чему лунный диск будет выглядеть на 7–8% больше обычного. Астрономы рекомендуют для наблюдений выбирать открытые площадки.

До этого летчик-космонавт Олег Кононенко говорил, что строительство атомной электростанции на Луне станет важным этапом для начала промышленного освоения спутника Земли. По его словам, космонавтика и атомная промышленность представляют собой два ключевых направления, которые определяют мировой технологический прогресс.

суперлуние
космос
Луна
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший боец ВСУ рассказал о тайных инструкторах из Британии
Аналитики оценили, каким будет турпоток России и Китая в 2025 году
В Норвегии сделали заявление по границе с Россией
Появились кадры, как SHAMAN на концерте исполняет новую песню «4 ноября»
В Белоруссии назвали главную причину размещения «Орешника» в стране
Скончалась вокалистка Grateful Dead
В Госдуме высмеяли идею Трампа завершить конфликт на Украине за два месяца
Москвичей предупредили об опасном природном явлении
Стало известно, как шатдаун ударил по американской авиации
Определен глава российской делегации на саммите G20 в ЮАР
Москвичи могут остаться без «бобрового суперлуния»
Дети из разных регионов России поделились с Путиным впечатлениями о Москве
Разбитое «сердце» ВПК Украины, Купидон в бою: новости СВО на вечер 4 ноября
Идеальная запеченная тыква: три имбиря и хрустящая корочка
«Мы с тобой земляки»: Путин раскрыл детям тайну о своих предках
Украинский дрон ударил по «Газели» и ранил водителя
SHAMAN представил новую песню ко Дню народного единства
В World Aquatics приняли решение по допуску спортсменов из России
«Два варианта»: генерал раскрыл судьбу окруженных в Красноармейске ВСУ
Путин на Красной площади возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.