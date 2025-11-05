Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 12:17

Москвичам пообещали первый снег

Тишковец: формирование снежного покрова начнется в Москве в середине ноября

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве во второй половине ноября начнется формирование снежного покрова, сообщил 360.ru ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, с ночи 11 ноября в столице ожидаются отрицательные температуры.

Примерно с 13 ноября московская земля станет постепенно белеть, начнется формирование снежного покрова, который к последующим выходным — к 15–16 ноября — уже может составить три — пять сантиметров, — сказал он.

Днем 12 ноября продолжатся слабые морозы, отметил Тишковец. Такая погода сохранится до 16–17 ноября. После 16 ноября температура будет колебаться в диапазоне минус один — минус шесть градусов.

Улежится снег или нет, зависит от продолжительности следующего теплого периода, — подчеркнул Тишковец.

Ранее в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Жители северных районов Москвы сообщают, что из-за плотной серой пелены не видно соседние дома, если расстояние до них превышает 70 метров. МЧС сообщило об ухудшении видимости до 200–700 метров. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию.

