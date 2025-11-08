Интернет-провайдерам разрешили обходить блокировки

Правительство России установило перечень ситуаций, когда операторы связи могут не направлять интернет-трафик через системы противодействия угрозам безопасности, пишет ТАСС. Так, провайдер вправе не использовать средства противодействия угрозам при различных сбоях в их работе.

Это касается случаев полного прекращения пропуска трафика или когда его обработка не соответствует параметрам проектной документации. Еще одним основанием является выявление ресурсов и информации, которые подверглись ограничению, хотя по законодательству не должны блокироваться.

В указанных ситуациях оператор связи может приостановить фильтрацию трафика после размещения соответствующего уведомления в личном кабинете на портале Роскомнадзора и получения дальнейших указаний. Ведомство обязано рассмотреть такое обращение в течение 24 часов с момента его публикации.

Ранее Роскомнадзор заявил, что не осуществлял вмешательства в работу мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) на территории Крыма. До этого СМИ писали о введении ограничений доступа к этим популярным среди российских пользователей мессенджерам на полуострове.