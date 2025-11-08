Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 ноября 2025 в 10:00

Россиянина выселили из собственной квартиры из-за жалоб соседей на шум

Суд в Казани выселил жильца дома после коллективной жалобы соседей на шум

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суд в Казани выселил местного жителя из собственной квартиры после коллективного обращения соседей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Татарстан. В частности, жильцы жаловались на шум и опасное поведение мужчины. Теперь квартира будет выставлена на продажу с торгов.

Суд принял решение признать ответчика утратившим право собственности на данную квартиру и постановил выставить ее на продажу с торгов. После оплаты всех судебных расходов оставшиеся денежные средства подлежат передаче бывшему собственнику, — заявили в прокуратуре.

Уточняется, что жильцы дома по улице Гастелло неоднократно жаловались на соседа. Его привлекали к административной ответственности не только за ночной шум, но также за употребление запрещенных веществ.

Ранее правозащитник и юрист Михаил Салкин рассказал, что плач и крики детей не подпадают под действие региональных законов о тишине, поскольку являются неконтролируемым источником шума. По его словам, привлечь родителей к административной ответственности за подобные звуки невозможно.

Татарстан
Казань
суды
жалобы
шум
