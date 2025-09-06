Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 15:59

Рыбацкая лодка попала под буксир с баржами в Нижегородской области

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Нижегородской области буксир с баржами протаранил рыбацкую лодку, передает Telegram-канал SHOT. В результате происшествия один человек погиб.

По информации канала, инцидент на воде произошел в Кстовском районе, в 950 километрах от начала судового хода Волги. Буксир «Кавказ» врезался в резиновую лодку без двигателя, из которой выпал человек. Сейчас ведутся поиски его тела. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в Иркутске круизный лайнер «Баргузин» столкнулся с буксиром при спуске на воду. Судно длиной 87 метров предназначалось для туристических поездок по Байкалу и могло перевозить до 144 пассажиров в каютном режиме. На борту предусмотрены ресторан и тренажерный зал.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге затонул морской буксир «Капитан Ушаков» на территории Балтийского завода. Во время достройки судна на причале оно накренилось на правый борт. Затопление повредило помещение с вспомогательными механизмами. Пострадавших нет.

Также ранее в Находке буксир столкнулся с судном у причала. Корабль получил значительные повреждения, включая большую вмятину на левом борту. Утечки нефтепродуктов не произошло.

