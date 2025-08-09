Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира Следствие разбирается в деле о затопленном буксире «Капитан Ушаков» в Петербурге

Следственные органы изучают все детали затопления морского буксира «Капитан Ушаков» в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе западного МСУТ СК России. Инцидент произошел вечером 8 августа на территории Балтийского завода.

Вечером 8 августа 2025 года в ходе работ по достройке морского буксира, принадлежащего Ярославскому заводу, на территории Балтийского завода, пришвартованного к причалу, произошел крен судна на правый борт, — рассказали в ведомстве.

В результате инцидента затопленным оказалось помещение с вспомогательными механизмами. Никто не пострадал, сумма нанесенного ущерба уточняется. Правоохранители осмотрели место происшествия, сейчас они проводят проверки по данному делу.

