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10 июля 2025 в 10:26

На видео попал буксир, на полном ходу протаранивший судно в порту Находки

Буксир на полном ходу протаранил корабль у причала в порту Находка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Буксир на полной скорости врезался в судно у причала в морском порту Находка, пишет RT. Видео с моментом аварии попало в Сеть. Корабль серьезно поврежден, у него огромная вмятина на левом борту. Причины инцидента пока неизвестны.

Сообщается, что разлива нефтепродуктов не произошло. Находкинская транспортная прокуратура ведет проверку.

Ранее сообщалось, что морская буровая установка затонула в Суэцком заливе, в результате чего погибли четыре человека. Инцидент произошел в районе Гебель-эз-Зейт на севере провинции Красное море.

До этого стало известно, что контейнеровоз MSC ELSA 3 под флагом Либерии получил крен в 26 градусов, и большие объемы груза упали за борт. Среди членов экипажа были капитан из России, 20 граждан Филиппин, два украинца и один гражданин Грузии. Участие в спасательной операции приняли корабль Военно-морских сил Индии, два корабля береговой охраны и один самолет Dornier.

В пошлом месяце утечка нефтепродуктов произошла при аварии с теплоходом на реке Енисей в Красноярском крае. Судно-толкач получило повреждение корпуса о подводное препятствие.

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