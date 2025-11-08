Популярные игры «три в ряд» заподозрили в выманивании денег Роскачество предупредило о выманивании денег в популярных мобильных играх

Отечественные и зарубежные мобильные игры жанра «три в ряд» могут использовать манипулятивные схемы, выманивающие денежные средства игроков, сообщили в Роскачестве. Речь идет в том числе о популярных в России Homescapes и Royal Match. Всего Центр цифровой экспертизы Роскачества проверит 14 таких игр, передает РИА Новости.

В фокусе внимания — 14 популярнейших игр, отобранных по количеству установок. Среди них как мировые хиты Candy Crush Saga, Homescapes и Royal Match, так и продукты российских студий, включая «Планету Самоцветов» и «Мир домовят», — заявили в организации.

Ранее мошенники придумали новый способ обмана россиян, похищая данные под предлогом оформления виртуальной кредитной карты. Аферисты предлагают жертве кредит с большим лимитом, обещая одобрить его почти всем, включая пенсионеров и людей с плохой кредитной историей.

До этого трое преступников обманом выманили у подростка цифровые открытки для мессенджера на сумму 60 тыс. рублей. Злоумышленники встретились со своей жертвой у метро «Пушкинская», несовершеннолетнего пригласили туда под предлогом съемок совместного ролика.