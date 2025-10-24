Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 19:30

Костин назвал сроки введения цифрового рубля в обращение

Глава ВТБ Костин: цифровой рубль заработает уже в 2026 году

Андрей Костин Андрей Костин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Функционирование цифрового рубля в России начнется в 2026 году, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Выступая на XIII Всероссийской конференции «Менеджмент будущего», он подчеркнул, что видит пользу новой валюты для населения, передает РИА Новости.

Цифровой рубль обязательно начнет функционировать со следующего года. <...> Раньше мое поколение ходило, стояло в очереди сберкассы и там заполняло 10 бланков, а теперь достаточно две кнопки нажать, и вы все это делаете. <...> Поэтому я думаю, что эта модель привьется, конечно, — сказал Костин.

Бывший первый зампред ЦБ, профессор РАНХиГС Александр Хандруев в свою очередь заявил, что внедрение цифрового рубля в России преследует цели повышения прозрачности финансовых операций и контроля за целевым использованием средств. По его словам, это поможет оздоровить экономическую ситуацию в стране.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что порядка 60% россиян поддерживают внедрение цифрового рубля. По его словам, финансовый инструмент составит конкуренцию частным банкам.

Андрей Костин
ВТБ
цифровой рубль
финансы
