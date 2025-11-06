Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 13:09

Минфин продаст валюту и золото на 2,7 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минфин России намерен продать иностранную валюту и золото на сумму 2,7 млрд рублей в рамках бюджетного правила, сообщили в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что их реализуют с 10 ноября по 4 декабря.

Таким образом, совокупный объем средств от продажи ранее приобретенной иностранной валюты и золота составит 2,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 10 ноября 2025 года по 4 декабря 2025 года, — отметили в Минфине.

В эквиваленте ежедневная продажа валюты и золота составит 0,1 млрд рублей. Также с 7 октября по 7 ноября в Минфине планировали аналогичную продажу на 13,9 млрд рублей, по 0,6 млрд рублей ежедневно.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что главным двигателем экономического роста России в последние три года остается внутренний спрос. По его словам, опора делается на увеличение реальных доходов населения и заработной платы. Он отметил, что особое значение имеет эффективное использование инвестиционных ресурсов. Что касается частных компаний, Силуанов добавил, что для них предусмотрено улучшение инвестиционного климата в рамках национальной модели ведения бизнеса.

