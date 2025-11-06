Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 15:00

Пять главных трендов в домашнем текстиле 2025 года

Erid: 2W5zFJG86ak

Введение

Домашний текстиль — от постельного белья до покрывал и декоративных подушек — давно перестал быть просто утилитарным аксессуаром. В 2025 году он становится ключевым эпизодом оформления жилья: от визуального настроения до эмоционального комфорта. Новый год приносит свежие акценты, материалы и смысл — и, если вы не хотите отставать, стоит прислушаться к главному. Мы выделили пять трендов, которые определяют текстильные решения сезона, и покажем, как бренд Cassa Marina предлагает свою интерпретацию этих тенденций.

Тренд 1. Экологичность и устойчивость материалов

В центре внимания — натуральные волокна, переработанные материалы, забота о происхождении. В 2025 году органический хлопок, лен, переработанный текстиль и низкоэмиссионные красители становятся не просто опцией, а ожиданием.

Для бренда Cassa Marina это значит: коллекции, где ткань выбрана не просто по цвету, но и по этике. Покупатели ищут не только «красиво», но и «без вреда».

Практика: при выборе комплектов обращайте внимание на пометки «натуральный хлопок», «без хлора и агрессивных красителей», «экологичная упаковка». Такой текстиль отвечает не только тренду, но и реальному бытовому запросу: долговечность, безопасность и осознанность.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тренд 2. Текстуры, фактуры и слои

Если ранее доминировал «чистый белый» и гладкий минимум, то в 2025 году текстиль возвращается к телесности: бархат, велюр, букле, массивная вышивка, заметная структура ткани.

Для спальни и гостиной это значит: комплекты с акцентом на фактуру — матовый сатин, плотный хлопок с выраженной текстурой, покрывала с вязаными эффектами. Cassa Marina в своих коллекциях предлагает варианты «на ощупь», которые выглядят дорого и по-домашнему уютно.

Совет: выберите одно изделие с сильной фактурой (например, покрывало или декоративную подушку) и добавьте его к базовому комплекту в спокойном тоне — получится баланс «тренд + комфорт».

Тренд 3. Цвета-нюансы: натуральные, но не банальные

Цветовая палитра текстиля 2025 года — это не «универсальный бежевый», а глубокие, чуть смещенные оттенки: терракот, оливковый, мягкий графит, пыльный розовый, песочный, а также возвращение к нейтральному, но уже с характером.

Cassa Marina как бренд уже отражает это: смена «стандартного белого» на более теплые, природные нотки с хорошей текстурой.

Практика: если вам хочется обновить спальню, но ремонта не хочется, замените белье на комплект в «цвете-2025»: например, пудрово-терракотовый или графито-песочный. Изменение ощущается мощно без кардинальной перестройки.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тренд 4. Принты и узоры с характером

Ткань снова говорит: в тенденции крупные флоральные рисунки, абстракции, геометрия, арт-деко орнаменты, а также неожиданные рисунки, текстуры ручной работы.

В текстиле Cassa Marina такие принты появляются как «капсулы» в коллекциях — акценты, которые можно использовать для выражения индивидуальности.

Совет: если базовый комплект нейтральный, добавьте одну наволочку или пододеяльник с эффектным рисунком. Такой подход безопасен и актуален.

Тренд 5. Домашний комфорт и омоложение интерьера

Тренд, который можно назвать второй жизнью дома: текстиль становится способом освежить и омолодить интерьер без ремонта. В 2025 году текстиль — это не просто вещь, а инструмент обновления. Например, переключение между «городской» и «загородной» эстетикой, игра с материалами и цветом.

Cassa Marina предлагает комплекты, которые можно «переключать»: летний хлопок — зимний лен, легкие пледы — плотные покрывала. Это удобно для семей, для тех, кто часто меняет настроение или арендует.

Практика: попробуйте создать «комплект сезонный»: в холодное время — насыщенный цвет + плотная ткань; в теплое время — светлый тон + легкий материал. Это создаст ощущение обновления спальни.

Как внедрить тренды без расточительства

  • Начните с малого: наволочки и подушки — замените один-два элемента, которые сразу дают эффект.
  • Материал превыше цвета: лучше выбрать натуральный хлопок или лен в менее ярком оттенке, чем яркий синтетический комплект.
  • Будьте гибкими: коллекции брендов вроде Cassa Marina размещаются на маркетплейсах (Wildberries, Ozon) — удобно следить за обновлениями и выгодными вариантами.
  • Поддерживайте цикл: обновление текстиля, кресла, подушки — это способ следить за тенденциями, не делая капитального ремонта.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заключение

2025 год для домашнего текстиля — год, когда этика, выразительность и комфорт сходятся в одном комплекте. Натуральные ткани и устойчивое производство становятся нормой, текстура и цвет — способом самовыражения, а функция простыни и покрывала — не просто спать, а жить с эстетикой.

Бренд Cassa Marina служит примером того, как российский производитель успевает за этим ритмом: коллекции, отражающие тенденции, но доступные и продуманные. Ведь уют — это не обязательство нового ремонта, а правильный текстиль.

Обновите спальню — и дайте дому почувствовать себя современным.

РЕКЛАМА: ООО «Оскар», ИНН 7716955678

жилье
дизайн
текстиль
тренды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Подмосковья встретил с автоматом сотрудников скорой помощи
Останина предложила советский способ решить проблему ипотечного «ярма»
Украинский город остался без света
Пушков объяснил, почему Рютте «несет пургу»
Раскрыто число потерпевших от преступлений властей Украины в ДНР
В Госдуме назвали надежный способ улучшения демографии в России
Путин выразил соболезнования лидеру страны Азии из-за последствий тайфуна
ИИ взрослеет вместе с пользователями
На YouTube появилась ИИ-озвучка на русском языке
Раскрыта опасность популярного среди подростков «наркотического» ореха
Психолог дала советы, как уберечь себя от эмоционального выгорания
В Госдуме сообщили о гибели 27 детей от нападений собак
На СВО погиб жестокий маньяк, которого никто не боялся
Правительство Чехии подало в отставку
Налоговая активизировала проверки «неработающих» граждан
Президент европейской страны обвинил Украину в неблагодарности
В Татарстане начнут выводить собственную породу гусей
Вымогавший 13 млн рублей экс-гендиректор ОЭЗ выходит из колонии
Роспотребнадзор назвал самый полезный вид чипсов
Россиянам весной предложат первый безвизовый круиз в Европу
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.