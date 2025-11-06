Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 16:24

«Плен нацистского режима»: в ОП РФ оценили вероятность бунта на Украине

Член ОП РФ Рогов: бунта на Украине не будет из-за характера власти в Киеве

Владимир Рогов Владимир Рогов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бунт на Украине пока невозможен из-за характера власти в Киеве, готовой жестко подавлять любое инакомыслие, заявил NEWS.ru член Общественной палаты РФ от Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, освободить украинский народ можно только силой.

Я бы не тешил себя иллюзиями, что на подконтрольной режиму [президента] Владимира Зеленского территории может произойти бунт. Для этого нужны лидеры и хорошая организация, бунт не может быть спонтанным, — сказал член ОП.

Рогов отметил, что в руках украинских властей оружие, которое они готовы использовать против мирных жителей. В Киеве прекрасно понимают, что только «террор, кровь и страх» могут помочь команде Зеленского удержаться у власти, подчеркнул собеседник.

Поэтому на митинги и восстания рассчитывать не стоит. Никто не освобождался своими силами из плена нацистского режима. Это возможно только с помощью более крупной внешней силы, — резюмировал Рогов.

Ранее в Общественной палате заявили, что отставка Зеленского не изменит ситуацию на Украине. Член ОП и участник СВО Максим Григорьев напомнил, что тоталитарный режим в этом государстве устанавливался силами Запада.

Общественная палата РФ
Украина
Владимир Зеленский
Владимир Рогов
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, что на самом деле стоит за материальными ссорами
Пелоси покинула Конгресс США
Появились подробности, как труп в ковре оказался около подъезда
В нашумевших куклах обнаружили опасный химикат
В санатории развернулась страшная трагедия со смертью двухлетней девочки
В ОП России объяснили, зачем Зеленский наградил бойцов ВСУ с шевронами СС
Шеремет назвал позорным заявление Рютте о долгом конфликте с Россией
Путин дал совет юным фигуристам
Участникам массовой драки в Москве предъявили обвинения
Западу объяснили, как Россия ответит на акт ядерного терроризма на ЗАЭС
Российские школьники подсели на наркотик из Азии? О чем речь, опасные орехи
Невменяемый парень с друзьями изнасиловал школьницу и отправился на лечение
Шарлотка по-советски: рецепт воздушного яблочного пирога
Адвокат объяснил, что грозит кинотеатру Хакасии после ожогов глаз зрителей
Экс-глава регионального Минздрава добилась УДО
Какие новые фильмы смотреть на неделе 6–12 ноября в кино и на платформах
Появились кадры с Путиным на тренировке по фигурному катанию
ВСУ «фарцуют» и огребают под Красноармейском: новости СВО на вечер 6 ноября
Останина предложила учредить звание «отец-герой» для многодетных мужчин
Психоаналитик назвала наиболее частые причины женских измен
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.