«Плен нацистского режима»: в ОП РФ оценили вероятность бунта на Украине Член ОП РФ Рогов: бунта на Украине не будет из-за характера власти в Киеве

Бунт на Украине пока невозможен из-за характера власти в Киеве, готовой жестко подавлять любое инакомыслие, заявил NEWS.ru член Общественной палаты РФ от Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, освободить украинский народ можно только силой.

Я бы не тешил себя иллюзиями, что на подконтрольной режиму [президента] Владимира Зеленского территории может произойти бунт. Для этого нужны лидеры и хорошая организация, бунт не может быть спонтанным, — сказал член ОП.

Рогов отметил, что в руках украинских властей оружие, которое они готовы использовать против мирных жителей. В Киеве прекрасно понимают, что только «террор, кровь и страх» могут помочь команде Зеленского удержаться у власти, подчеркнул собеседник.

Поэтому на митинги и восстания рассчитывать не стоит. Никто не освобождался своими силами из плена нацистского режима. Это возможно только с помощью более крупной внешней силы, — резюмировал Рогов.

Ранее в Общественной палате заявили, что отставка Зеленского не изменит ситуацию на Украине. Член ОП и участник СВО Максим Григорьев напомнил, что тоталитарный режим в этом государстве устанавливался силами Запада.