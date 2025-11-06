Общественница раскрыла неожиданный фактор, разрушающий семьи

Многофункциональные платные помощники для матерей, так называемые маняни, могут не улучшить, а ухудшить обстановку в семьях, заявила «Радио 1» общественница Елена Канчели. Она отметила, что этот тренд сигнализирует о проблемах в обществе, в том числе о разрыве межпоколенческих связей.

Это попытка заменить помощь родственников, но без нарушения личных границ. На практике таким няням действительно приходится и поддерживать молодую маму, и мягко сглаживать семейные процессы, — подчеркнула Канчели.

Общественница отметила, что традиционная роль бабушки как поддержки для молодой семьи на сегодняшний день утрачена. Современные пенсионерки социально активны и живут для себя, из-за чего их место рядом с матерью и ребенком оказалось пустым. Эту нишу быстро занял рынок платных услуг.

