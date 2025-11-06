В России предложили установить маткапитал 1 млн рублей на третьего ребенка

Материнский капитал в России следует выплачивать не только за первых двух детей, но и при рождении третьего ребенка, заявил в беседе с ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко. Он предложил установить размер такой выплаты не менее 1 млн рублей.

Размер материнского капитала на третьего ребенка, по моему мнению, должен быть не ниже 1 млн рублей. Тогда у нас будет выстроена система материнского капитала, где каждый ребенок будет получать соответствующую поддержку, и она будет нарастать с каждым следующим ребенком. А регионы уже могут вводить и донастраивать эту политику в отношении третьих и последующих детей, — сказал Рыбальченко.

Эксперт подчеркнул, что маткапитал должен быть прогрессивным. Он предложил при рождении второго ребенка удваивать материнский капитал, а на третьего ребенка существенно его увеличить.

Рыбальченко также напомнил, что в 16 регионах уже действует выплата в размере 1 млн рублей при рождении третьего ребенка. Однако на федеральном уровне предусмотрена только ипотечная субсидия.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru заявил, что введение прогрессивной шкалы материнского капитала с увеличением выплат за последующих детей повысит рождаемость в 1,5 раза. По его словам, позитивный эффект также окажет расширение субсидий на погашение ипотеки. Он отметил, что при рождении первенца можно списывать долг на сумму 500 тыс. рублей.