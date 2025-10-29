Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 10:27

В Госдуме назвали способ повысить рождаемость в 1,5 раза

Лидер СРЗП Миронов: прогрессивный маткапитал повысит рождаемость в 1,5 раза

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Введение прогрессивной шкалы материнского капитала с увеличением выплат за последующих детей повысит рождаемость в 1,5 раза, заявил NEWS.ru лидер фракции «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, позитивный эффект также окажет расширение субсидий на погашение ипотеки. Он отметил, что при рождении первенца можно списывать долг на сумму в 500 тысяч рублей.

В портфеле «Справедливой России» около 40 демографических инициатив. Среди самых эффективных — прогрессивная шкала маткапитала с увеличением выплат на вторых и третьих детей, а также меры по решению жилищных проблем семей с детьми. За первенца необходимо погашать кредит на сумму в 500 тысяч рублей, за второго ребенка — 600 тысяч рублей, за третьего — 700 тысяч рублей. В итоге многодетная семья получит 1,8 млн рублей на решение жилищной проблемы. Эксперты нашей фракции посчитали, что одна эта мера может увеличить число новорожденных на 600 тысяч в год, тем самым повысить рождаемость в 1,5 раза, — пояснил Миронов.

Депутат добавил, что правительству следует перейти от точечных мер поддержки рождаемости в регионах к масштабным федеральным решениям. По словам парламентария, позитивная динамика в отдельных субъектах объясняется крайне низкой базой для сравнения.

От точечной поддержки рождаемости в регионах правительству пора переходить к масштабным демографическим мерам. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что по итогам сентября в 18 регионах вырос коэффициент рождаемости. Лидером роста стал Севастополь, это хорошая новость. Только жаль, что ни правительство, ни Росстат не приводят конкретные цифры. Ведь, например, в том же Севастополе коэффициент рождаемости по итогам 2024 года был одним из самых низких в стране — 0,99. Рост на этом фоне не удивителен, ведь падать уже некуда. Пора бы правительству переходить от точечной, лоскутной поддержки на местах к действенным федеральным мерам, — резюмировал Миронов.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что, согласно проекту бюджета Социального фонда России, материнский капитал при рождении первого ребенка составит 737 205 рублей в 2026 году. По ее словам, к 2028 году сумма выплат за первенца может достигнуть 797 361 рубль.

маткапитал
Россия
Сергей Миронов
выплаты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, для чего на самом деле США создают сверхзвуковой самолет Х-59
Пьяный мужчина устроил стрельбу на детской площадке из-за обиды
Военэксперт объяснил главную разницу между «Орешником» и «Буревестником»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 октября: где сбои в РФ
Идеален к чаю: готовим заливной пирог с капустой — быстрый рецепт
«План для достижения победы»: на Западе сообщили Киеву неприятные новости
«Это ребячество»: Карлсон раскритиковал страны Запада за позицию по Крыму
Поклонская высказалась о секспросвете для первоклассников
Погода в Москве в среду, 29 октября: в столице ударят трескучие морозы?
В России наступил «вейповый голод»
Во Франции пытаются разобраться в менталитете россиян
Совфед поддержал закон о круглогодичном призыве
Православным дали советы, как провести Дмитриевскую родительскую субботу
«Уничтожено полностью»: россиянин раскрыл последствия урагана на Ямайке
Стало известно о новой жертве фигуранта дела Ларисы Долиной
Подростки устроили ДТП на чужой машине и попытались скрыться
Раскрыто число сбитых в Орловской области «ночных» БПЛА
В одном регионе России запретили продавать энергетики по ночам
Союзник США в Азии стал отдаляться от НАТО
Медведчук раскрыл, как Зеленский может спасти окруженных солдат ВСУ
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.