В Госдуме назвали способ повысить рождаемость в 1,5 раза

Введение прогрессивной шкалы материнского капитала с увеличением выплат за последующих детей повысит рождаемость в 1,5 раза, заявил NEWS.ru лидер фракции «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, позитивный эффект также окажет расширение субсидий на погашение ипотеки. Он отметил, что при рождении первенца можно списывать долг на сумму в 500 тысяч рублей.

В портфеле «Справедливой России» около 40 демографических инициатив. Среди самых эффективных — прогрессивная шкала маткапитала с увеличением выплат на вторых и третьих детей, а также меры по решению жилищных проблем семей с детьми. За первенца необходимо погашать кредит на сумму в 500 тысяч рублей, за второго ребенка — 600 тысяч рублей, за третьего — 700 тысяч рублей. В итоге многодетная семья получит 1,8 млн рублей на решение жилищной проблемы. Эксперты нашей фракции посчитали, что одна эта мера может увеличить число новорожденных на 600 тысяч в год, тем самым повысить рождаемость в 1,5 раза, — пояснил Миронов.

Депутат добавил, что правительству следует перейти от точечных мер поддержки рождаемости в регионах к масштабным федеральным решениям. По словам парламентария, позитивная динамика в отдельных субъектах объясняется крайне низкой базой для сравнения.

От точечной поддержки рождаемости в регионах правительству пора переходить к масштабным демографическим мерам. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что по итогам сентября в 18 регионах вырос коэффициент рождаемости. Лидером роста стал Севастополь, это хорошая новость. Только жаль, что ни правительство, ни Росстат не приводят конкретные цифры. Ведь, например, в том же Севастополе коэффициент рождаемости по итогам 2024 года был одним из самых низких в стране — 0,99. Рост на этом фоне не удивителен, ведь падать уже некуда. Пора бы правительству переходить от точечной, лоскутной поддержки на местах к действенным федеральным мерам, — резюмировал Миронов.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что, согласно проекту бюджета Социального фонда России, материнский капитал при рождении первого ребенка составит 737 205 рублей в 2026 году. По ее словам, к 2028 году сумма выплат за первенца может достигнуть 797 361 рубль.