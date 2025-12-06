«Дури мне хватает»: Собчак описала свой любимый тип мужчин Собчак назвала главной привлекательной чертой в мужчинах ум и уверенность в себе

Ведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что ее главным критерием при выборе мужчины является ум и кругозор. Своими воззрениями на отношения и выбор партнера она поделилась в шоу «Натальная карта», которое доступно в «VK Видео». Журналистка отметила, что ей важно иметь возможность говорить с избранником на разные темы и спорить.

Дури мне и своей хватает. Мне хочется припасть к источнику и почувствовать, что это тот человек, который имеет право быть круче меня, — добавила ведущая.

Собчак подчеркнула, что считает мозг «самой эрогенной зоной» у мужчины и не видит смысла в отношениях с тем, кто глупее нее. Также звезда отметила, что ей не нравятся нарциссические черты в мужчинах, она предпочитает уверенных в себе партнеров, но тихих.

В рамках рассуждений о своей семейной жизни она вспомнила брак с Максимом Виторганом, отметив, что многие удивлялись, как они сошлись. Собчак заявила, что после развода сохранила теплые отношения с Виторганом по двум причинам. Во-первых, она продолжает восхищаться бывшим супругом, считая его умным и достойным человеком. Во-вторых, она всегда выступала за то, чтобы Максим Виторган участвовал в жизни их сына Платона, и не хотела разрушать связь «отец-сын».

Ранее журналистка с размахом отметила свой 44-й день рождения, собрав десятки гостей. Ведущей вручили люксовые вещи, украшения и аксессуары. Среди подарков оказалось ожерелье, выполненное из розового золота высшей пробы. Украшение от Hermes обошлось дарителю в 2 млн рублей.