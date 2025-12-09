Замена лица в кино, удаление из титров, СВО: как живет Максим Виторган

Актер Максим Виторган более года не снимается в российском кино. Чем он сейчас занимается, какие известны подробности о его личной жизни?

Чем известен Виторган

Максим Виторган родился 10 сентября 1972 года в семье народных артистов РФ Эммануила Виторгана и Аллы Балтер. Окончил ГИТИС.

Актер дебютировал в кино в 1989 году в фильме «Светик». В начале нулевых начал сотрудничать с театром «Квартет И» и снялся в его фильмах «День радио», «День выборов» и «О чем говорят мужчины», которые принесли ему широкую популярность. Также Виторган снимался в лентах «С 8 марта, мужчины!», «Чемпионы», «Лондонград. Знай наших!», «Беспринципные», «С нуля» и других. На настоящий момент в его фильмографии более 100 работ.

Максим Виторган в разные годы работал на телевидении режиссером программ «Неголубой огонек» и «Женская лига», вел программы «Устами младенца» и «Шерлоки», а также был организатором фестиваля «Нашествие».

Что известно о личной жизни Виторгана

Максим Виторган был трижды женат. Первый раз он связал себя узами брака с актрисой Викторией Верберг. В этом браке родились дочь Полина и сын Даниил. Наследник артиста имеет гражданство Израиля и прошел службу в ЦАХАЛ.

Второй раз актер сыграл свадьбу с маркетологом Натальей, но спустя год после свадьбы пара рассталась.

В 2013 году Виторган женился на журналистке и телеведущей Ксении Собчак. В 2016 году у пары родился сын Платон. В 2018 году появились слухи о романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым. В январе 2019 года пара развелась, тогда же Виторган подрался с Богомоловым. Режиссер заявил в соцсетях, что в результате потасовки получил перелом носа в двух местах и смещение костей черепа. Однако Виторган призвал не верить в это.

Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После третьего развода актер на протяжении четырех лет состоял в отношениях с коллегой Нино Нинидзе. В январе 2025 года Виторган представил новую возлюбленную — гримера Анну Короткову. Из-за отношений с артистом девушка столкнулась с критикой.

«Надо признать, что мухи, в основном, недовольны не Анечкой, а мной. Мол, я старый, толстый, и у меня было много женщин. Ну что сказать? Все правда. Я старый, потому что мое здоровье позволяет пока мне жить. Умереть молодым уже не получится. Мухи, вам того же. Я толстый, да. Мое благосостояние позволяет мне есть что люблю, сколько люблю и когда люблю. Спасибо зрителям! (Я государственных денег не получаю. Зритель купил билет — деньги есть, не купил — нет). Про женщин… Ну вы логику поняли — сами закончите мысль», — ответил актер на критику.

Как Виторган отреагировал на спецоперацию

Максим Виторган в день начала спецоперации опубликовал в социальных сетях черный квадрат и написал слово «позор». Соответствующий пост до сих пор доступен в его Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Виторган после начала СВО неоднократно опровергал факт эмиграции.

«Я ни в один момент времени не уезжал жить в какое-либо другое место. Как жил в Москве, так и живу. В одном и том же доме с 1979 года», — пояснил он.

Чем сейчас занимается Виторган

Максим Виторган в 53 года продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях театра «Квартет И». В новом году у артиста запланированы гастроли по городам Финляндии, Германии, Австралии, Испании и других стран с постановкой «Громкие».

В марте Виторган рассказал, что перенес операцию. К хирургическому вмешательству ему пришлось прибегнуть из-за перелома плеча. Травму он получил на репетиции спектакля.

В кино артист не снимается более года. В октябре 2025 года состоялась премьера сериала «Бар „Один звонок“», выход которого откладывался с 2023 года. Лицо Виторгана в ленте заменили на другое с помощью искусственного интеллекта, его имя убрали из титров.

В 2023 году артиста также вырезали из второго сезона сериала «Контакт». Его лицо заменили на дипфейк, созданный нейросетью.

