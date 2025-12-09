ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 14:45

«Морские дьяволы», ссоры с актерами из-за СВО, сын: как живет Олег Чернов

Олег Чернов Олег Чернов Фото: Борис Кремер/PhotoXPress.ru/legion-media.ru
Актер Олег Чернов обрел популярность благодаря роли Бати в сериале «Морские дьяволы». Чем он сейчас занимается, как складывается его личная жизнь?

Чем известен Чернов

Олег Чернов родился 23 июня 1965 года в Прокопьевске Кемеровской области. После окончания школы поступил в Кемеровский медицинский институт, но через год оставил учебу и вернулся в родной город. Работал на шахте и монтировщиком сцены в местном театре.

В 24 года Чернов решил стать актером. Окончив Саратовскую консерваторию имени Л. В. Собинова, он переехал в Санкт-Петербург и дебютировал на экране в начале нулевых в сериалах «Агент национальной безопасности» и «Улицы разбитых фонарей». Наибольшую известность ему принесла роль спецназовца Ивана Булатова по прозвищу Батя в сериале «Морские дьяволы». Также он снимался в лентах «Склифосовский», «Лихач», «Анатомия сердца», «Чистосердечное признание», «Гранит» и других. На настоящий момент в его фильмографии более 90 работ.

Что известно о личной жизни Чернова

Олег Чернов состоит в четвертом браке. Впервые он женился на актрисе Прокопьевского драматического театра по имени Людмила. В браке родился сын Николай. Пара рассталась, так как супруга не поддержала желание Чернова поступить в театральный вуз. После развода артист много лет не виделся с наследником.

«Люда категорически отказала мне в общении с Колей. Потом была попытка наладить отношения, но не получилось. Вскоре поступил в театральный, стал платить алименты», — признался он.

На последнем курсе обучения в консерватории Чернов женился на актрисе Анастасии Светловой. Они развелись спустя четыре года брака. Затем актер расписался с Ириной Черновой, они разошлись после 10 лет совместной жизни из-за загруженности артиста на работе.

«Я очень благодарен всем своим женщинам, они мне многое дали в жизни. Считаю, что во многом в этих расставаниях я сам виноват. Говорить о бывших плохо я не имею права», — говорил он.

На настоящий момент Чернов состоит в браке с актрисой Мариной Блейк. Общих детей у пары нет.

«Марина влетела в мою жизнь как метеорит. И знаете, это мой первый осознанный выбор в жизни. Она не сразу согласилась выйти за меня замуж, мудрая женщина», — отметил актер.

Олег Чернов и Марина Блейк Олег Чернов и Марина Блейк Фото: PhotoXPress.ru/legion-media.ru

Как Чернов относится к СВО

Олег Чернов поддерживает проведение спецоперации и регулярно ездит в зону СВО с концертами и гуманитарной помощью. Актер признавался, что из-за своей позиции рассорился и перестал общаться с некоторыми коллегами.

«Я бываю в госпиталях, вижу 19-летних ребят, которые представлены к званию Героев России, я вижу их глаза — я горжусь ими. Это порода, за ними будущее. Они молодые, красивые люди. И что, я буду говорить „да чтоб вы там все…“? Это просто не по-человечески, не по-божески. Это предательство. Коллег, которые говорят по глупости, я готов простить, но коллег, которые говорят с явным желанием унизить, разрушить, я не могу поддержать», — заявил он.

С каким призывом Чернов обратился к уехавшим актерам

Олег Чернов в эфире программы «Жизнь и судьба» призвал коллег, покинувших Россию после начала спецоперации, перестать говорить гадости.

«Если ты уехал, будь достоин и сохраняй достоинство! И не тявкай, и не поливай помоями свой дом, где ты родился. Ты поел щей со всеми вместе, наелся, встал и плюнул в кастрюлю, сказал: „Ненавижу ваши щи!“ — и ушел. Вот что получается», — сказал он.

Чем сейчас занимается Чернов

Олег Чернов в 60 лет продолжает творческую деятельность. На настоящий момент он снимается в лентах «10 историй о любви и смерти» и «Морские дьяволы. Вызов принят».

Также актер гастролирует со спектаклями и продолжает помогать участникам СВО и жителям Донбасса.

