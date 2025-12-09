Исключение из театра, отъезд из РФ, слова об СВО: как живет Шамиль Хаматов

Актер Шамиль Хаматов после начала спецоперации переехал жить в Латвию вслед за своей сестрой — народной артисткой РФ Чулпан Хаматовой. Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Хаматов

Шамиль Хаматов родился 29 января 1985 года в Казани, окончил Российскую академию театрального искусства. В 2005 году был принят на службу в театр «Современник».

Актер дебютировал на экране в 2004 году в фильме «Команда». Затем снимался в лентах «Невеста», «И все-таки я люблю…», «Бездна», «Пикап: Съем без правил», «Пятая группа крови», «Стартап», «Бихэппи», «Обоюдное согласие» и других. На настоящий момент в его фильмографии около 30 работ.

Что известно о личной жизни Хаматова

Первый раз Шамиль Хаматов женился на актрисе Дарье Белоусовой. Они познакомились в театре «Современник», там же сыграли свадьбу.

«Все закрутилось после того, как мы вместе сыграли в спектакле „Мурлин Мурло“. В первый раз мы с Шамилем поцеловались как раз после показа этой постановки. До Шамиля я вообще думала, что никогда замуж не выйду. Театр „Современник“ сделал нам шикарный подарок: торжество прошло в его стенах. Нашими посаженными папой и мамой стали Игорь Кваша и Галина Волчек. Пришла вся труппа. Для нас организовали очень смешной капустник. Я блистала в роскошном платье в ретростиле. А в ЗАГС пошла в традиционном белом наряде невесты», — делилась актриса.

Спустя восемь лет брака супруги развелись. Причины разрыва они не комментировали.

В 2018 году Хаматов женился второй раз — на фотографе Ксении Наумовой, которая младше его на 10 лет. Через год после свадьбы у пары родилась дочь.

Шамиль Хаматов Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Почему Хаматов уехал из России

Шамиль Хаматов, комментируя проведение спецоперации, заявил, что «такие вещи происходить не должны». В марте 2023 года в театре «Современник» сообщили об исключении артиста из актерской труппы и заверили, что он больше не получает заработную плату.

Хаматов покинул Россию вместе с женой и ребенком и обосновался в Латвии. По словам артиста, на такой шаг его вынудили «бесконечный страх, невозможность терпеть глумление и высказывать свою точку зрения».

«Мы уехали, мы были в Армении, потом вернулись в Россию на какое-то время, потом снова уехали, уже более осознанно… Мы приняли осознанное решение, потому что находиться в этом просто невозможно, не потому, что тебе очень страшно за себя, а потому, что у меня есть ребенок. Вот это чувство страха, которое живет во мне, — оно будет передаваться ему, а я этого совершенно не хочу. Я хочу, чтобы мой ребенок был свободным человеком и рос в нормальном обществе», — сказал он в интервью латвийской прессе.

Чем сейчас занимается Хаматов

Шамиль Хаматов работает в Рижском театре Михаила Чехова. Актер утверждает, что не видит своего будущего в России.

«Конечно, вначале, когда мы сюда, в Латвию, приехали, мы очень сильно рефлексировали по прошлой жизни, по части своей светлой, теплой жизни… Не знаю, что должно произойти, потому что внутри себя я не вижу своего будущего в России», — сообщил он.

Кинопремьер с актером за последние два года не было. По словам Хаматова, он активно учит латышский язык.

