06 ноября 2025 в 16:47

На Западе заявили о массовом бегстве солдат ВСУ

MWM: рост дезертирства в ВСУ связан с огромными потерями подразделений

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Рост случаев дезертирства в украинской армии связан с крайне высоким уровнем потерь среди личного состава, сообщает издание Military Watch Magazine. По данным журнала, украинские подразделения теряют до 90% солдат.

Основной причиной как дезертирства, так и нехватки личного состава стали чрезвычайно высокие потери в боевых подразделениях, которые в частях с призывниками достигали 80–90%, — говорится в публикации.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что президента Украины Владимира Зеленского ожидает серьезный политический кризис. На это есть две причины — массовое бегство молодых украинцев за границу и растущее дезертирство в армии. По данным газеты, кадровый кризис создает для киевского руководства не только военную, но и сложную политическую дилемму.

До этого взятый в плен боец ВСУ Иван Бондаренко заявил, что украинские командиры отдают приказы открывать огонь на поражение по военнослужащим, которые самовольно оставили позиции. По его словам, такие ситуации происходят регулярно с применением минометов и дронов против дезертиров.

дезертирство
дезертиры
потери ВСУ
Украина
