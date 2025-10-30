Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 11:57

«Есть бонусы»: пленный о системе поощрений Киева за убийства дезертиров

Пленный Дзюба сообщил, что на Украине платят бонусы за убийства дезертиров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военным платят бонусы за убийства дезертиров, сообщил ТАСС военнослужащий 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Сергей Дзюба. Пленный боец отметил, что уровень довольствия в воинском формировании ниже, чем в ВСУ.

Есть бонусы. Если не даем убежать с позиций, если пресекаем — есть бонусы, есть случаи, что средства получают за гибель [дезертиров], — уточнил собеседник агентства.

Ранее взятый в плен боец ВСУ Иван Бондаренко заявил, что украинские командиры отдают приказы открывать огонь на поражение по военнослужащим, которые самовольно оставили позиции. По его словам, такие ситуации происходят регулярно с применением минометов и дронов против дезертиров.

В Харьковской области также были зафиксированы многочисленные случаи дезертирства среди украинских военных. Замглавы ВГА региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что на одного сотрудника полиции приходится от двух до пяти дезертиров. Он добавил, что в рядах ВСУ наблюдается коллапс боевого духа и управления.

