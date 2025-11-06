Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 18:46

Охраннику Джоли поступило необычное предложение от России

Член ОП Рогов предложил мобилизованному охраннику Джоли перейти на сторону РФ

Анджелина Джоли Анджелина Джоли Фото: Clemens Niehaus/Keystone Press Agency/Global Look Press

Охраннику американской актрисы Анджелины Джоли, задержанному ТЦК и ожидающему отправки на фронт, нужно перейти на сторону российских войск, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в интервью aif.ru. Мужчину мобилизовали по дороге в Херсон.

Охраннику Джоли я рекомендую выбирать волну 149.200 и переходить на мирную сторону, — сказал Рогов.

Ранее сообщалось, что голливудская звезда посетила Николаевский территориальный центр комплектования из-за мобилизации ее охранника. На блокпосту при въезде в Южноукраинск остановили два джипа, включая автомобиль актрисы. У мужчины в одной из машин были проблемы с документами. Охранник Джоли заявил, что сопровождает важного человека, но его забрали в ТЦК.

Стало известно о том, что задержанный сотрудниками территориального центра комплектования мужчина оказывал регулярную финансовую помощь ВСУ и передал личный автомобиль армии. По информации источника, 33-летний украинец сейчас готовится к отправке на фронт, хотя имеет медицинские противопоказания из-за проблем со спиной.

охранники
Анджелина Джоли
Владимир Рогов
Россия
ВСУ
