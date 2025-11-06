Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 18:03

Задержанный сотрудниками ТЦК охранник Джоли помогал ВСУ

SHOT: мобилизованный охранник Джоли отдал ВСУ свой автомобиль

Анджелина Джоли Анджелина Джоли Фото: Clemens Niehaus/Keystone Press Agency/Global Look Press

Задержанный сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) охранник американской актрисы Анджелины Джоли оказывал регулярную финансовую помощь ВСУ и передал личный автомобиль армии, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, 33-летний мужчина сейчас готовится к отправке на фронт, хотя имеет медицинские противопоказания из-за проблем со спиной.

В сообщении канала говорится, что охранник знаменитости ранее окончил военную кафедру в летной академии и активно поддерживал украинскую армию — жертвовал средства, закупал дроны и лично передал свою машину военным. Когда мужчина последний раз выходил на связь, он якобы сообщил знакомому, что его «выпустили из подвала» ТЦК и вопрос с призывом «решается», отметил источник.

Ранее сообщалось, что Джоли посетила Николаевский территориальный центр комплектования из-за мобилизации ее охранника. На блокпосту при въезде в Южноукраинск остановили два джипа, включая автомобиль актрисы. У мужчины в одном из джипов были проблемы с документами. Охранник заявил, что сопровождает важного человека, но его забрали в ТЦК. Джоли лично отправилась в центр, чтобы добиться его освобождения.

охранники
Анджелина Джоли
ВСУ
мобилизации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охраннику Джоли поступило предложение перейти на сторону России
Путин дал поручение по стратегии развития спортивной медицины
Путин выступил за усиление защиты персональных данных россиян
Кладовщик с малолетства насиловал сестренку: девочка сдала педофила медикам
Во Франции отреагировали на сообщения о визовых ограничениях для россиян
Стало известно, что делали сотрудники ТЦК с охранником Анджелины Джоли
В Росгвардии раскрыли, что было обнаружено на территории «Азовстали»
«Приз хотели отдать американке»: Слуцкая о проигрыше на Олимпиаде-2002
Подорожает всё: что не так с лимитом наценок на товары в 15%
«Гарнизон давно списан»: военэксперт о переброске сил ВСУ под Красноармейск
В ОП РФ рассказали, какие регионы Украины хотят воссоединиться с Россией
Мигрант изнасиловал юную россиянку в такси
Белоруссия ответила Литве на скандальное предложение по границе
Путин раскрыл секрет успеха
«Наподобие Чернобыля»: раскрыта тактика Украины по диверсии на ЗАЭС
В НХЛ высказались об Овечкине после рекорда
Бесплатный букет от незнакомца обошелся школьнице в 180 тыс. рублей
Путин раскрыл, какой процент детей в России занимаются спортом
Глава чешского кабмина ушел в отставку
Диетолог опроверг популярный миф о чае с малиновым вареньем
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.