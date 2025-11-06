Задержанный сотрудниками ТЦК охранник Джоли помогал ВСУ

Задержанный сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) охранник американской актрисы Анджелины Джоли оказывал регулярную финансовую помощь ВСУ и передал личный автомобиль армии, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, 33-летний мужчина сейчас готовится к отправке на фронт, хотя имеет медицинские противопоказания из-за проблем со спиной.

В сообщении канала говорится, что охранник знаменитости ранее окончил военную кафедру в летной академии и активно поддерживал украинскую армию — жертвовал средства, закупал дроны и лично передал свою машину военным. Когда мужчина последний раз выходил на связь, он якобы сообщил знакомому, что его «выпустили из подвала» ТЦК и вопрос с призывом «решается», отметил источник.

Ранее сообщалось, что Джоли посетила Николаевский территориальный центр комплектования из-за мобилизации ее охранника. На блокпосту при въезде в Южноукраинск остановили два джипа, включая автомобиль актрисы. У мужчины в одном из джипов были проблемы с документами. Охранник заявил, что сопровождает важного человека, но его забрали в ТЦК. Джоли лично отправилась в центр, чтобы добиться его освобождения.