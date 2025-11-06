Лебедев сообщил о точном ударе России по ВСУ в Черниговской области

Лебедев сообщил о точном ударе России по ВСУ в Черниговской области Лебедев: Россия ударила по складу и казарме ВСУ под Черниговом

ВС России нанесли удар по складу и казарме Вооруженных сил Украины в Черниговской области в ночь на 6 ноября, сообщил в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Подпольщик уточнил, что российские военные поразили цели в пригороде Чернигова. В результате противник понес серьезные потери, рассказал он.

Есть много погибших ВСУ, — добавил Лебедев.

Ранее в Минобороны России рассказали, что российские войска за сутки ликвидировали более 220 украинских военнослужащих в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) в Донецкой Народной Республике. Были поражены транспортные средства противника, в том числе пикап и бронетранспортер Viking шведского производства.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что за время боев за Красноармейск погибли более 6,5 тыс. украинских военных, в окружении остаются более 5 тыс. бойцов. Все попытки ВСУ прорвать кольцо обороны отражаются силами ВС России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.