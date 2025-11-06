Минобрнауки раскрыло данные об отчисленных за год студентах

Минобрнауки раскрыло данные об отчисленных за год студентах Минобрнауки России сообщило об отчислении более 10% студентов за учебный год

Более 10% учащихся были отчислены из российских вузов в течение минувшего учебного периода, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования. Согласно статистике, общая численность студентов в 2024/25 учебном году достигала 4 611 710 человек.

Из этого количества 186 132 человека покинули университеты вследствие академической неуспеваемости, а 157 583 человека приняли решение о добровольном прекращении обучения. Дополнительно ведомство зафиксировало 147 448 случаев отчисления по другим причинам и 1092 случая прекращения обучения по медицинским показаниям.

В министерстве обратили внимание на устойчивую тенденцию к увеличению числа студентов, отчисляемых за неуспеваемость, на протяжении последних пяти лет. Такую динамику специалисты объясняют последовательным ужесточением требований к академическим результатам со стороны университетов.

Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что российские вузы перейдут на новую модель высшего образования в 2027 году. Соответствующий анонс он сделал на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов.