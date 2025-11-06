Названа дата перехода российских вузов на новую модель образования Афанасьев: российские вузы переведут на новую модель образования в 2027 году

Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования в 2027 году, заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Соответствующий анонс он сделал на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов, передает ТАСС.

Мы ориентируемся на то, что 2027 год станет годом системного, общего перехода на новую модель высшего образования, — сказал Афанасьев.

Параллельно с пилотным проектом, который был запущен по указу президента РФ Владимира Путина в 2023–2026 учебных годах в шести ведущих вузах, Минобрнауки готовит системные изменения, требующие внесения правок в закон «Об образовании». Соответствующий проект уже подготовлен и на данный момент проходит закрытое обсуждение, после чего будет вынесен на общее.

Новая система устанавливает сроки базового обучения, специализированного высшего образования, а также аспирантуры. Под специализированной подготовкой понимается магистратура со сроком обучения от одного года до трех лет, а также ординатура и ассистентура-стажировка.

Ранее в Госдуме предложили учредить стипендию и грантовый конкурс имени К. Минина и Д. Пожарского. Их будут присуждать студентам вузов и колледжей, имеющим академические успехи и достижения в научной, волонтерской или просветительской деятельности. Особое внимание будет уделено учащимся, реализующим проекты, направленные на укрепление гражданской идентичности и сохранение исторической памяти.