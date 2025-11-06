Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 12:31

Названа дата перехода российских вузов на новую модель образования

Афанасьев: российские вузы переведут на новую модель образования в 2027 году

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования в 2027 году, заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Соответствующий анонс он сделал на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов, передает ТАСС.

Мы ориентируемся на то, что 2027 год станет годом системного, общего перехода на новую модель высшего образования, — сказал Афанасьев.

Параллельно с пилотным проектом, который был запущен по указу президента РФ Владимира Путина в 2023–2026 учебных годах в шести ведущих вузах, Минобрнауки готовит системные изменения, требующие внесения правок в закон «Об образовании». Соответствующий проект уже подготовлен и на данный момент проходит закрытое обсуждение, после чего будет вынесен на общее.

Новая система устанавливает сроки базового обучения, специализированного высшего образования, а также аспирантуры. Под специализированной подготовкой понимается магистратура со сроком обучения от одного года до трех лет, а также ординатура и ассистентура-стажировка.

Ранее в Госдуме предложили учредить стипендию и грантовый конкурс имени К. Минина и Д. Пожарского. Их будут присуждать студентам вузов и колледжей, имеющим академические успехи и достижения в научной, волонтерской или просветительской деятельности. Особое внимание будет уделено учащимся, реализующим проекты, направленные на укрепление гражданской идентичности и сохранение исторической памяти.

вузы
образование
высшее образование
Минобрнауки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности о торговле детьми в Москве
Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины
Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро
Минфин недосчитался 48 млрд рублей нефтегазовых доходов
Суд в Лондоне конфисковал три скелета динозавров на 12,4 млн фунтов
Легенда хип-хопа нулевых даст концерт в России
На Украине установили личность задержанного водителя Анджелины Джоли
Диетолог предупредила, кому опасно есть холодец
«Дети проживут?»: Останина обратилась к Филимонову из-за скандальных мер
«Ничему жизнь не учит»: в МИД указали на провалы Запада
Терапевт ответил, кто становится жертвами магнитных бурь
Администрация Рязани осталась без руководителя
В Чехове нашли крупную подпольную нарколабораторию
«Строят стены»: в Кремле осудили визовую политику ЕС в отношении россиян
Политолог ответил, стоит ли опасаться ядерных испытаний США
Апрельское тепло сдует зимней вьюгой? Прогноз погоды в Москве в выходные
На рэпера Icegergert завели дело из-за «воровского» лозунга
Врач ответила, какие паразиты особенно опасны для людей
«Моя позиция неизменна»: депутат о программе материнского капитала
Песков обвинил Евросоюз в усилении конфронтации с Россией
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.